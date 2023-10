Pesaro Rugby, bene la difesa in questo precampionato

Per farsi trovare pronto, il Rugby Pesaro è stato impegnato in un precampionato piuttosto intenso e denso di appuntamenti. Il primo lo scorso 9 settembre nell'allenamento congiunto con Biella Rugby 1977, al quale ha fatto seguito una partitella sotto gli occhi dei tifosi: 3 mete a 0 e buone risposte dalla fase difensiva. Il 16 settembre è stata poi la volta dell’amichevole contro il Cus Milano. Al termine di 4 tempi da 20’, la formazione lombarda si è imposta per 10-0: «Mi aspettavo di vedere qualcosa di meglio in attacco – è stato il commento dell’allenatore Paolo Panzieri». Una settimane dopo altro ko, stavolta contro Parma (21-29). La condizione, negli ultimi giorni, è ulteriormente cresciuta e anche gli ultimi arrivati, grazie a queste gare amichevoli, hanno potuto migliorare il loro profilo fisico generale. Dopo un intenso periodo di amichevoli, dunque, tutto sembra pronto per l’inizio della nuova stagione. Il Rugby Pesaro è pronto per l’ennesima, avvincente avventura.