Pesaro, Panzieri in cerca di conferme: «Campionato difficile, ma noi siamo fiduciosi»

Sulla panchina della Fiorini Pesaro Rugby siede quest’anno Paolo Panzieri, coadiuvato da Massimo Sandri. Panzieri è pronto ad offrire, come sempre, il suo contributo di esperienza e a metterlo a disposizione dei ragazzi, creando fin da subito quell’amalgama necessaria e fondamentale per iniziare con il piede giusto una stagione che, anche da un punto di vista tecnico, si preannuncia lunga e difficile: «Ci aspetta un campionato difficile, emozionante, che ci vedrà giocare in casa delle principali realtà rugbistiche italiane – hanno sottolineato negli scorsi giorni, quasi all’unisono Panzieri e Sandri – e la squadra è ben allestita, siamo fiduciosi. Avevamo un po’ di acciacchi che abbiamo cercato di scontare nel precampionato. Stiamo chiedendo tanto ai ragazzi, e loro stanno rispondendo positivamente». Panzieri, non a caso, è uno che conosce bene il rugby e che nell’ambiente di Pesaro si muove con estrema disinvoltura. Da giocatore, era mediano di apertura ed ala, capitano e protagonista di tutto il percorso della Pesaro Rugby dalla serie C alla serie A. Probabilmente è per questo suo importante passato che Panzieri, dopo le dimissioni di Augusto Allori, alla sua prima volta da capo allenatore, lo scorso anno, ha centrato immediatamente due vittorie su altrettante partite, buon viatico per un campionato, quello scorso, che lo ha visto salvare la squadra con due giornate di anticipo. Insomma, il suo profilo sembra quello giusto al quale affidare le redini della squadra anche in questo campionato che, per Panzieri, dovrà essere quello della conferma e, perché no, della definitiva consacrazione. Nella scorsa stagione aveva iniziato da vice allenatore e a dicembre gli è stata affidata la squadra. Un compito decisamente impegnativo, che Panzieri ha assolto con diligenza, riuscendo a centrare l’obiettivo, anche attraversando momenti bui, nei quali la squadra si è appellata, comunque, alla grinta e alla personalità del suo allenatore. Uno che esige dai giocatori massima concentrazione e che basa molto del suo lavoro sull’affiatamento e sul senso di appartenenza.