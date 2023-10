Pesaro da sempre miniera di talenti: i 13 giovani kiwi arrivati in Nazionale

In oltre mezzo secolo di storia l'Asd Pesaro può fregiarsi anche del privilegio di aver “consegnato” alle Nazionali giovanili azzurre ben tredici dei talenti prodotti dal proprio settore giovanile. Il primo, in ordine cronologico, fu Annunzio Subissati, che il 15 aprile del 1984 partecipò con l'Under 16 alla prima storica vittoria - a qualsiasi livello - di una selezione italiana contro l'Inghilterra. Subissati fece da “apripista” e, dopo alcuni decenni, venne “seguito ed imitato” da tanti canterani della società marchigiana. Come Lucia Gai, la pesarese con più presenze in Nazionale (ben 64, la prima arrivata nel 2009) e presente al Mondiale del 2017 dove purtroppo l’Italia non superò la prima fase, raccogliendo solo sconfitte. Ma c’è anche Diletta Nicoletti, che venne convocata per un test match e per la Coppa Europa, Gianluigi Silvestri (in Under 16 nel 2009), Arturo Giannotti (chiamato dalla Nazionale Seven nel 2010), Debora Ballarini (tre volte al Sei Nazioni e una all'Europeo), Maicol Azzolini (in Under 17, Under 18, e poi al Mondiale Under 20 e con la Nazionale emergenti), Nicola Boccarossa (in Under 18 e all'Europeo 7's Championship con l'Under 19), Matteo Gabbianelli (che ha seguito il medesimo iter di Azzolini), Richard Paletta (in Under 17, poi all'Europeo Under 18, in Under 20 e tre volte all'Europeo Seven con la Nazionale seniores). E ancora abbiamo Francesca Sgorbini (in Under 18, al Sei Nazioni del 2019 con le 'big' e in Nazionale Seven) e Simone De Angelis (in Under 17 nella stagione 2017/2018 in occasione di un Tour in Francia). La rassegna, in attesa del prossimo talento in rampa di lancio col sogno di vestirsi d'azzurro, si chiude con l'ultimo giovane uscito dal vivaio pesarese: quel Giacomo Ravagnan, anch'egli impegnato con l'Under 17 nel medesimo torneo in terra transalpina. Insomma, la storia tra Pesaro e la Nazionale continua ed è pronta ad arricchirsi con nuovi e avvincenti capitoli.