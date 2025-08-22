"Una squadra tosta, fisicamente molto forte. Se mantengono questo ritmo sono sicuro che faranno un buon anno". Con queste parole, Pep Guardiola ha descritto il nuovo Palermo targato Filippo Inzaghi. L’investitura è arrivata al termine dell’amichevole contro i cugini più blasonati del City Group e sicuramente può essere un ulteriore incentivo per il Palermo che, piegato in attesa dello sparo dello starter, sa di non avere più attenuanti. I rosanero non assaporano il gusto della Serie A da ormai otto stagioni e i tifosi, dopo essere scesi agli inferi del fallimento e della Serie D, bramano un ritorno degno della piazza. Che la proprietà abbia la promozione nel mirino lo si è compreso dalla scelta dell’allenatore: salutato Dionisi, la dirigenza del Palermo ha deciso di puntare sull’artefice del successo del Pisa, quel Filippo Inzaghi spesso bollato come un tecnico non da Serie A, ma che forse aspetta ancora l’occasione giusta per poter tornare a giocarsi un ruolo da protagonista in massima serie. Si può leggere così la mossa di Super Pippo che, dopo aver ottenuto le promozioni con Benevento e Pisa, tenta il tris.

L’impresa è alla portata, anche considerato il mercato dei rosanero. Oltre a Pohjanpalo, arrivato a gennaio con impatto tonante (9 gol in 15 partite), il reparto offensivo è stato ulteriormente rimpinguato con il prestito di Gyasi e l’acquisto di Corona. Nel ruolo a lui più caro, Inzaghi ha l’imbarazzo della scelta, con diversi attaccanti per due posti fra il finlandese, capitan Brunori, il francese Le Douaron e, appunto, Corona. Rinforzi di livello, anche e soprattutto dalla Serie A: i colpi sono Bani dal Genoa e Augello dal Cagliari.

La missione è chiaramente fare la voce grossa in campionato, tentando di sbaragliare da subito la concorrenza, sempre serratissima in Serie B. Per soddisfare le aspettative dei tifosi che vivrebbero il ritorno in Serie A come una boccata d’ossigeno dopo anni di dura apnea.