Padova, finalmente la B. Il Papu vuole illuminare

Il sogno era sfumato tante, troppe volte. Ma ora che è qui, tangibile, il Padova non vuole farselo scappare. Sembrava una maledizione: cinque volte ai playoff, due finali perse e sempre tanta amarezza. Ma la stagione scorsa, al sesto tentativo, i biancoscudati hanno conquistato il primo posto nel campionato di Serie C e sono tornati in cadetteria. Il ritorno, però, non è sufficiente. Il Padova è in Serie B per restarci e, magari, gettare le basi per un futuro ancora più glorioso. Gioventù al comando, almeno in panchina, con Matteo Andreoletti che viene confermato dopo essere stato il più giovane allenatore di sempre a vincere un campionato di Serie C. La squadra, però, aveva necessità di essere rinforzata per rendere meno traumatico possibile il salto di categoria e la dirigenza veneta ha portato a casa un colpo che, almeno dal punto di vista scenografico, non ha eguali in questa sessione di mercato: arriva un campione del mondo e del Sudamerica, un giocatore fuori scala per talento ed esperienza, il Papu Gomez. L’argentino è fermo da due anni a causa di una squalifica per doping e, con 37 primavere sulle spalle, ha scelto Padova per rilanciarsi. Bisognerà capire quale ruolo gli cucirà addosso Andreoletti, se preferirà avere la sua qualità in mezzo al campo, a dettare i tempi di gioco o se lo lascerà più libero di inventare, magari come seconda punta alle spalle di Bortolussi. Altro colpo di esperienza è sicuramente Baselli, il cui solito nodo da dipanare è relativo alla condizione fisica. Sull’esterno, per dare gamba e intensità, arriva Ghiglione dalla Salernitana; mentre tra i pali, un’ottima notizia per i tifosi è il nuovo prestito di Fortin dopo i 17 clean sheets dello scorso anno. La curiosità attorno al Padova, quindi, è tanta e giustificata. Il mercato in pompa magna è un bel biglietto da visita, ma il campo ci dirà quanto in là possono spingersi i sogni dei tifosi.