Otto ciak: horror col Sassuolo, poi il lieto fine

Nel calcio (ma non solo) ipertrofizzato e saturo di questi anni, dove purtroppo tutto passa troppo in fretta, a poche ore dall’inizio del campionato, prendiamoci almeno un attimo per riassaporare la stagione scorsa. Indimenticabile e appassionante per rimonta ed epilogo finale, riassunta, tra alti e bassi, in otto momenti.

24/08/2024

Sampdoria-Reggiana 0-1

Seconda giornata. A Marassi i granata passano con autorità. Decide Vergara, trascinatore dei primi mesi. Tre giorni dopo la Regia replica con il Brescia, battuto 2-0. L’ex oggetto misterioso Reinhart, equilibratore fondamentale in mediana. Per mister Viali, sette punti in 3 partite, l’inizio è di quelli che non ti aspetti.

29/10/2024

Reggiana-Cosenza 0-1

Due ko nella precedente stagione ed i calabresi dell’ex Alvini si confermano bestia nera per Meroni e compagni (anche il ritorno confermerà il triste trend) sorprendendo il "Città del Tricolore" ed una Reggiana opaca e poco combattiva. Che ritroverà i tre punti solamente un mese e mezzo più tardi.

29/12/2024

Mantova-Reggiana 0-2

Fine anno col botto. Tre giorni dopo la vittoria con la Juve Stabia, la Regia annichilisce al "Martelli" i padroni di casa ben oltre lo 0-2 firmato da un super Sersanti e da una prodezza di Maggio da distanza siderale. E’ la prova più convincente in trasferta dei granata.

02/02/2025

Sudtirol-Reggiana 2-0

Sconfitta particolarmente dolorosa quella in terra altoatesina, che inaugura un mese di febbraio senza vittorie e certifica il grande difetto della formazione di William Viali: la grande difficoltà contro squadre tecnicamente più modeste e difensive e principali contendenti nella bagarre-salvezza.

29/03/2025

Sassuolo-Reggiana 5-1

È la serata della resa, che giunge dopo il brutto ko di Cosenza e la rimonta (da 2-0 a 2-2) subita dalla Samp. Ancora più triste nello stadio semi-vuoto, conseguenza della mancata concessione della curva sud ai tifosi granata. Vergara illude, poi il Sassuolo travolge una Reggiana ridotta a comparsa. E’ notte fonda, che porta al cambio della guida tecnica: Viali out, arriva Davide Dionigi.

25/04/2025

Reggiana-Cittadella 2-1

Terza gara con Dionigi in panchina. Nessun punto con Pisa e Cremonese anche se i granata non hanno fatto male, con il Citta però è match da dentro o fuori. All’intervallo, stadio ammutolito, meglio gli ospiti, poi nella ripresa si sblocca Gondo e Portanova raddoppia. Dopo 10 giornate è di nuovo vittoria. La salvezza? È ancora una strada ripida.

01/05/2025

Modena-Reggiana 2-3

Scherzi del calendario, per il secondo anno di fila è derby di primo maggio. Reggiana sotto 2-1 pure immeritatamente, ma sale in cattedra Girma, che prima pareggia dal limite e poi al 90’ dopo una serpentina clamorosa in area gialloblu, serve Gondo che da attaccante vero completa la rimonta. La Regia di Dionigi è viva.

10/05/2025

Stazione Mediopadana

Che spettacolo il ritrovo spontaneo dei tifosi (un migliaio) che tingono di granata la stazione ed accolgono in trionfo la squadra di ritorno da Castellammare. Già, perché dopo la splendida vittoria con lo Spezia, anche la Juve Stabia si arrende. Girma colpisce (doppietta) e Bardi protegge, congedandosi da Reggio (a Brescia l’ultima di campionato la giocherà Motta) con l’ennesima ottima prova. Quattro successi consecutivi per una salvezza incredibile. Tutto vero, sarà ancora serie B.