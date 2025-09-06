Orgoglio Ferrari a Monza, caccia all’impresa

Meno di un decimo. Per la precisione 83 millesimi. Questa, in assetto di qualifica, gomma morbida e poca benzina, la differenza tra la McLaren di Lando Norris e la Ferrari di Charles Leclerc.Anticipo dunque la domanda dei miei quattro lettori di fede Rossa: ma allora, si può fare? Calma e gesso, per favore.

La pole. Bisogna subito mettere in chiaro che, per ora, il discorso riguarda soltanto la definizione dello schieramento di partenza. Insomma e in breve: la pole!

Mi spiego. Durante le prove libere di Monza, in simulazione di gara la macchina color Papaya ha manifestato una superiorità in apparenza non contestabile.

Ma qui, appunto, si nasconde il possibile miracolo degli ingegneri del Cavallino. Un anno fa la magia riuscì: in corsa Carletto fece un numero da circo, gestì le gomme manco fosse Schumi redivivo, la coppia McLaren abboccò all’amo, Norris e Piastri si concessero una sosta in più e tutto finì in gloria per Leclerc.

Di nuovo segue domanda: ma allora, si può (ri)fare? Ah, saperlo.

La scia. A questo punto diventa fondamentale il gioco di squadra nei sessanta minuti delle qualifiche. Di nuovo, debbo chiarire i motivi del ragionamento, in fondo banale.

Ieri Lewis Hamilton non ha guidato male. Ha ottenuto il quinto tempo, un progresso rispetto alle più recenti esibizioni.

Dopo di che, il Baronetto allo start del Gran Premio d’Italia sarà retrocesso in griglia di cinque posizioni. Tradotto: facesse la pole, il sette volte campione del mondo scatterebbe dalla sesta casella.

La conseguenza è ovvia: dovesse entrare nella Top Ten di oggi, logica vuole che Hamilton si metta al servizio del collega di lavoro. A Monza la scia è spesso decisiva e Lewis già lo sa, tanto che già giovedì ha dichiarato di essere pronto a sacrificarsi.

Naturalmente, per essere utile alla causa il Baronetto deve entrare in Q3. Cosa che recentemente non gli è riuscita. E ci siamo già capiti.

Outsider. Riassumendo. La McLaren rimane favorita. La Ferrari ha una carta da giocare, una sola, almeno per la qualifica. Ma sulla velocissima pista brianzola i distacchi sono limitati e quindi Verstappen con la Red Bull, il redivivo Sainz con la Williams e Russell con la Mercedes potrebbero aspirare al ruolo di terzi incomodi.

In tv. La caccia alla pole del Gran Premio d’Italia scatta oggi alle 16. Dirette Sky.