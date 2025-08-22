Nuovo Var, spettacolo da Oscar. Caressa: "Giusto sentire gli arbitri. Prima però servono le immagini»

Fabio Caressa, voce di Sky: l’arbitro che spiega il Var allo stadio vi toglierà lavoro, o ve ne darà di più?

"Togliere lavoro assolutamente no, è una cosa di cui abbiamo molto discusso. Anche in un incontro che c’è stato in Uefa qualche mese fa in Portogallo, con tutte le componenti del calcio. Sono stato uno dei relatori, questo era uno degli argomenti".

Favorevole, immaginiamo.

"Molto favorevole, perché credo che aiuti moltissimo la trasparenza. A patto che succeda una cosa".

Quale?

"È molto importante che prima che l’arbitro parli, le regìe della Lega facciano vedere quello che è successo. Mentre l’arbitro sta vedendo il VAR lo devo vedere anche io a casa, mi sembra corretto".

Rocchi ha detto che lavoreranno sulla uniformità della comunicazione.

"È giusto perché sono arbitri, non comunicatori, quindi probabilmente hanno una capacità di esposizione diversa, a seconda della provenienza. Le parole sono importanti, spesso ci sono stati dei problemi proprio perché venivano utilizzate parole diverse. Devono essere chiare ed esprimero bene il concetto".

Tanto la malizia è nell’occhio del tifoso che guarda, nel calcio non si riuscirà a mettere d’accordo tutti.

"Infatti non si elimineranno mai tutti i problemi, però molti sì".

Parliamo di campo. Napoli favorito?

"Molte squadre hanno cambiato, quest’anno bisognerà aspettare un po’. Mi sembra che il Napoli sia avanti come rosa e perché c’è ancora Conte".

Allegri al Milan la intriga?

"Moltissimo, perché secondo me ha una squadra con una bella gamba e quindi può fare bene sicuramente".

E senza le coppe può fare come il Napoli.

"L’abbiamo visto l’anno scorso, questo è un grande vantaggio. Puoi lavorare con calma e preparare bene la settimana, anche se Allegri è meno abituato a calendari così liberi e ha sempre detto che le coppe aiutano anche il campionato. Sono curioso anche di vedere l’Inter, perché sono convinto che Inzaghi avesse un grande merito per il lavoro sulle rotazioni dei giocatori e sul fatto che ci fossero pochi infortuni. Sono curioso anche di vedere quello che farà Chivu".

Quanto sono scommesse, lui e Tudor?

"Sono due mosse interessanti, ma per questo dico che il Napoli è comunque avanti. Il Milan cambia, anche se ha una garanzia. L’Inter, la Roma e la Juventus sono tutte all’inizio di un nuovo ciclo. Le prime partite ci diranno molto su quanto sia stato già assimilato dei nuovi concetti".

La Roma con Gasperini ha cambiato radicalmente lo stile.

"L’ho vista più avanti di quello che pensassi. Ranieri ha un gioco che più o meno portava in quella direzione, però mi è sembrata più avanti nell’apprendimento di alcuni concetti del Gasp. E soprattutto mi sembra che Soulé possa ritornare a essere il giocatore che conoscevamo al Frosinone. Gasperini lo vedo bene, molti dicono che avrà problemi, ma io non credo. A Roma alla fine quelli che hanno fatto bene sono gli allenatori dal carattere deciso, vedi Capello, Mourinho. Credo che il rapporto tra Roma e Gasperini potrebbe essere una sorpresa".

Alla Lazio è tornato Sarri.

"Conosce l’ambiente, il mercato è bloccato, però lui è una grande garanzia. Lo svantaggio del mercato è anche il vantaggio di poter lavorare già con tutti i giocatori dall’inizio. La Lazio potrebbe essere la sorpresa delle prime giornate".

Bologna e Fiorentina sono pronte per l’ultimo saltino?

"Il Bologna ha tenuto giocatori importanti ed è una delle squadre che non ha cambiato. La prima partita contro la Roma sarà bellissima. Sulla Fiorentina sospendo il giudizio".

L’altra rampante è il Como.

"Il Como ha costruito una squadra fortissima secondo me, forse manca qualcosa ancora dietro, ma con quello che ha speso in questi anni, è l’anno in cui deve fare il salto di qualità, pensare di arrivare almeno alle soglie dell’Europa se non in Europa".

Le tre neopromosse?

"In generale fanno fatica, ma il Sassuolo poteva salvarsi anche con la squadra dell’anno scorso in B, Carnevali lavora benissimo. Mi sembra la più attrezzata. Pisa e Cremonese si giocheranno la salvezza con quelle che si sono salvate l’anno scorso, Lecce, Verona, Cagliari".