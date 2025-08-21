Nicastro e la decisione di restare a Pesaro: "Fare sempre meglio dopo un anno super"

Diventato ormai da tempo uno dei leader della Vis, quest’anno Francesco Nicastro dovrà esser bravo ad abbinare all’essenziale ruolo di regista offensivo quello di chioccia ai tanti nuovi giovani attaccanti arrivati a Pesaro in questa sessione di mercato.

Ti saresti mai immaginato, l’estate scorsa, di vivere una stagione come quella appena trascorsa?

"Sì. Avendo alla guida un allenatore di spessore come il nostro sapevo che avremmo potuto fare qualcosa di importante. C’erano tanti ragazzi di qualità, abbinati a quelli di maggiore esperienza. Ne è dunque uscito un bellissimo campionato. Peccato solo per i playoff dove saremmo voluti arrivare fino in fondo. Rimane comunque un’annata storica".

Prime impressioni su Jallow?

"Sulle sue qualità non ho mai avuto dubbi e sono certo che ci potrà dare una grande mano. Fin dal primo allenamento ho visto in lui un’elevata abilità nell’attaccare lo spazio dovuta alla grande velocità di cui dispone. È abile nel fare gol e ha tutte le carte in regola per disputare un grande campionato".

Cosa ti ha spinto a rinnovare fino al 2028?

"Per quanto riguarda il mio rinnovo ne sono molto orgoglioso perché fa sempre piacere quando una squadra ti chiede di prolungare il contratto. Ci tengo dunque a ringraziare mister, società e presidente per avermi fornito l’opportunità di continuare in maglia Vis. Quando sei reduce da un’annata importante, all’interno di un gruppo fantastico, guidato da un allenatore appartenente a categorie superiori, è normale che il desiderio sia quello di continuare, con la speranza di fare ancora meglio. La mia famiglia a Pesaro si trova inoltre molto bene e perciò non posso far altro che esser felice della mia scelta".

Dove piazzi la Vis nella griglia di partenza della prossima stagione?

"Sappiamo di poter disporre di un organico importante ma l’obiettivo primario resta quello della salvezza. Bisogna ragionare partita dopo partita cercando di agguantare il bottino pieno in ogni appuntamento, così da raggiungere quota 42 punti il prima possibile".

I nuovi attaccanti Ferrari, Stabile e Ascione?

"Sono tutti giocatori molto validi. Quest’anno gli sarà utile per crescere e sbagliare, perché è dagli errori che si impara. Tuttavia possiedono tanta qualità e sicuramente faranno parlare di loro in futuro poiché, pur essendo molto giovani, sono già degli attaccanti di gran livello".

Lorenzo Mazzanti