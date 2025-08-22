Una rovesciata è per sempre. Specialmente se incastrata nel cuore dei tifosi per porre la firma in calce sul quarto scudetto della storia del Napoli. Nove estati fa, un’altra sforbiciata leggendaria squarciava l’animo del popolo partenopeo. A segnare, nella stessa porta, era stato Gonzalo Higuain che polverizzava così il record e diventava, in quel momento, l’unico giocatore capace di segnare 36 gol in un campionato. Ma quello strabiliante gesto tecnico, ultimo piacere effimero dell’ennesima stagione di rimpianti azzurri, segna anche la fine dell’epoca del Pipita. Poche settimane dopo, infatti, al termine di una telenovela estiva infinita, aveva accettato la corte della Juventus, al tempo irrinunciabile. Oggi questi equilibri sono cambiati. La rovesciata di McTominay ha sancito l’inizio di una storia, non l’epilogo. Antonio Conte, a differenza di quanto fatto dal centravanti argentino, ha compreso che cambiare (destinazione Juventus o qualsiasi altra squadra) sarebbe stato un salto nel vuoto, rispetto alle certezze che gli donava Napoli e il suo presidente. De Laurentis, infatti, si è mosso sul mercato con una celerità che impedisce al suo allenatore di avanzare qualsiasi tipo di rimostranza. De Bruyne subito, quando ancora non era scoppiato l’ultimo fuoco d’artificio della festa-scudetto; Lucca e Lang, tutti da valutare a questi livelli certo, ma arrivati in tempo per la preparazione; e poi Beukema, tra i migliori difensori della Serie A, subito a disposizione del tecnico. Il Napoli, per la prima volta nella sua storia, veste i panni della squadra favorita. Globalmente, senza scuse. Vincere per forza è un imperativo che non hanno mai provato da queste parti. Diversamente da due anni fa, quando l’addio burrascoso di Spalletti aveva destabilizzato un ambiente già disabituato al successo. Oggi il tricolore sul petto è simbolo di una nuova epoca: un tempo in cui il Napoli si è iscritto al circolo delle grandi, delle irrinunciabili. Dopo due scudetti in tre anni, ora gli azzurri sono obbligati a rivincere. Oneri e onori dei campioni d’Italia.