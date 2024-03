Monza, lavori in corso. Nuovo look per il circuito. Il futuro è cominciato

I 5.793 metri di nastro d’asfalto sono stati rasati fino a raggiungere in profondità la vecchia pista degli anni Trenta. Le ruspe hanno tagliato il circuito, scavato il tunnel per il nuovo sottopasso all’ingresso di Vedano e allargato i “vecchi“. Un lavoro faraonico. Che la Formula 1 chiedeva a Monza da anni. E che da inizio anno è in cantiere. Un’operazione da quasi 22 milioni di euro e allo stesso tempo una corsa contro il tempo. Tutto dev’essere pronto per giugno, in vista dell’ispezione della Federazione per l’omologazione della pista su cui l’1 settembre si correrà il Gran premio d’Italia. I sottopassi nuovi permetteranno di separare i tifosi a piedi con la circolazione dei mezzi, mentre la pista sarà completamente riasfaltata con materiale ultra performante e con alcune novità anche per i piloti: alla Prima Variante e alla Seconda, ovvero la Variante della Roggia, l’asfalto della via di fuga sarà sostituito con erba. E questo è il primo capitolo. Ma già Aci ha avviato la procedura per ottenere le autorizzazioni a un secondo lotto di lavori per rinnovare le vecchie tribune in tubi Innocenti e per “alzare“ di un piano la palazzina dei box con un tetto apribile su una terrazza alberata e dotato di pannelli fotovoltaici che, alla vista aerea, richiamano una bandiera a scacchi e che confermano l’attenzione alla sostenibilità del circuito. Soluzione che potrebbe essere realizzata per il 2025 e che servirebbe ad ampliare l’area riservata all’esclusivo Paddock Club - il “salotto“ degli ospiti della Formula 1 e di Liberty Media - dando così alla F1 di vendere a prezzi più alti le hospitality. Una condizione che potrebbe anche aiutare Aci nella trattativa di rinnovo del contratto.

La base di partenza della trattativa prevedeva un accordo all inclusive per Monza e Imola insieme, altri 5 anni di Formula 1 per entrambi al costo di circa 300 milioni. Ora, però, Aci ha deciso di percorrere un’altra strada. Tenere separate le due trattative. Prima Monza ("la priorità", secondo il presidente Aci, Angelo Sticchi Damiani) e subito dopo Imola. Al momento le comunicazioni tra Aci e Formula One Group vanno in questa direzione. Con l’obiettivo di riuscire a portare a casa - per Monza - un nuovo contratto addirittura per 10 anni. Il costo, ipotetico, resta comunque intorno ai 300 milioni. Un impegno pesante che Aci è disposto ad affrontare, potendo però contare sul sostegno del Governo e del territorio. Forte anche del fatto che il Gp d’Italia è un tesoro che, tra indotto immediato sul territorio e ricadute sul sistema produttivo italiano, vale 223 milioni di euro.