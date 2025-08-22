Prima la lenta e sofferta retrocessione in Serie B. Poi il tanto atteso passaggio di proprietà (ancora da ultimare col closing) da Fininvest al fondo americano Beckett Layne Ventures che ha portato curiosità e positività, senza però cancellare del tutto l’inquietudine di alcuni tifosi. Dopo gli ultimi mesi passati sulle montagne russe il Monza inizia la nuova stagione tra ricerca di stabilità e voglia di riscatto. L’obiettivo è dichiarato: tornare in Serie A velocemente. Il club brianzolo ha cambiato tantissimo, dai proprietari ai dirigenti fino all’allenatore. I biancorossi ripartiranno da Paolo Bianco, tecnico in ascesa, esperto di Serie B e ora chiamato a misurarsi con un realtà più ambiziosa. L’ex Frosinone sta provando a compattare una rosa che vive però una fase di grande incertezza. L’unico punto fermo è il modulo con la difesa a tre e le due punte. In entrata i colpi non sono mancati. Tra i pali è arrivato l’esperto Thiam, mentre in difesa si punta anche sul giovane Lucchesi in prestito dalla Fiorentina. A centrocampo il volto nuovo di spicco è il veterano Obiang, subito centrale nel progetto. Oltre a lui ecco Galazzi e i giovanissimi Sardo, Bakoune, Zeroli. Con gli ultimi due che, però, hanno saltato la preparazione estiva per infortuni pregressi. E infine l’importante rinnovo di Keità in attacco. Rispetto all’anno scorso però, tra cessioni, fine prestiti e scadenze di contratto sono andati via in 16. Il mercato brianzolo sarà aperto fino all’ultimo, tra “big“ ai quali non mancano estimatori e conseguenti interventi per riempire ogni casella. Chiare, comunque, le parole del nuovo direttore sportivo Nicholas Burdisso: "Abbiamo le idee chiare e al momento del closing spiegheremo il nostro progetto. Questa non è la nostra categoria a mio parere. E non abbiamo necessità di vendere".