Monza 1975, e Lauda entrò nella leggenda

Coincide anche la data! Era il 7 settembre 1975. Monza. Gran Premio d’Italia 1975, la tredicesima prova del campionato mondiale di Formula 1. Sul circuito brianzolo la gara è vinta da Clay Regazzoni su Ferrari 312 T, che precede il campione del mondo uscente Emerson Fittipaldi su McLaren M23 e soprattutto il nuovo campione del mondo, il suo compagno di squadra Niki Lauda a bordo dell’altra Rossa.

Quello fu uno dei giorni che hanno contribuito ad alimentare la leggenda del Cavallino. Una esplosione di felicità collettiva, a lungo repressa: era dal 1964 che la Ferrari non conquistava il titolo iridato. Spezzare il digiuno davanti alla folla di casa diede all’impresa il sapore di una favola.

Dream team. Nel 1975 il Drake di Maranello aveva già 77 anni. Per molti era ormai troppo vecchio, in un ambiente iperdinamico come la Formula Uno.

Invece, l’età avanzata non era un ostacolo per un personaggio che semplicemente sognava di essere quello che era.

Ferrari sapeva circondarsi di gente competente e competitiva. Aveva piena fiducia nelle intuizioni di Mauro Forghieri, l’ultimo progettista globale nella storia dell’automobilismo. Furia, come lo chiamavano i suoi meccanici, disegnava e realizzava tutto, dal telaio al motore. Sua la geniale trovata del cambio trasversale, vera svolta tecnica per l’epoca.

Accanto a Forghieri, il Vecchio aveva scelto un giovane team principal, allora etichettato come direttore sportivo: Luca Cordero di Montezemolo. Non ancora trentenne, il manager caro a Gianni Agnelli portò entusiasmo e passione: originario di Bologna, aveva la Ferrari nel DNA. Come il resto della sua vita si sarebbe abbondantemente incaricato di dimostrare.

Niki e Clay. E poi c’erano i piloti. Che cinquant’anni fa contavano ben più di oggi.

Clay Regazzoni aveva già vinto a Monza con il Cavallino, nel 1970. Era un ticinese scanzonato, molto amato dalle donne. Ed era stato proprio lui, tornando a Maranello dopo esperienze in Inghilterra, a suggerire a Ferrari il nome di un austriaco emergente.

Niki Lauda.

Il mito. Il 7 settembre 1975 Lauda di fatto concluse la sua prima vita: professionista rigoroso, impeccabile nella gestione della macchina, si laureò campione del mondo. Nemmeno dodici mesi dopo, il tremendo rogo del Nurburgring ne sfigurò il volto, ma non corruppe lo spirito: tornò dall’inferno, nella seconda vita vinse un altro titolo con la Rossa e in una terza esistenza riuscì addirittura a concedere il tris con la McLaren. Ma, per sua stessa ammissione, "Monza75 fu qualcosa di unico, sentivo la gratitudine dei tifosi per un trionfo atteso da tanto, troppo tempo: un momento indimenticabile della mia vita, non solo della mia carriera".

Il Drake, Forghieri, Regazzoni e Lauda oggi si raccontano storie di corse Lassù.

Cinquant’anni dopo, l’emozione non ha voce.