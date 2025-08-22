Parola d’ordine: cambiamento. Magari non proprio rivoluzione, ma il Modena che si appresta per la 53ª volta ad affrontare la serie B (di tutte le partecipanti di questa stagione è quella con più gettoni) ha un volto decisamente nuovo rispetto alle passate edizioni. E soprattutto, al suo quarto torneo cadetto consecutivo dopo il ritorno tra i cadetti del 2022, non può più nascondere le sue ambizioni playoff. Al timone sempre la solida proprietà della famiglia Rivetti, una garanzia anche per il futuro, come testimonia l’iniziata costruzione del centro sportivo (pronto tra poco più di un anno e mezzo) alle porte della città.

Si diceva del cambiamento, a partire dal tecnico: alla guida della prima squadra il ds Andrea Catellani ha scelto l’esperienza di Andrea Sottil, mister che ha una grande voglia di rimettersi in gioco dopo essere stato uno dei tanti allenatori che si sono dovuti misurare con la problematica stagione della Samp. Il mercato ha congedato più di un giocatore ‘storico’, come il portiere Gagno e i centrocampisti Duca, Bozhanaj e Battistella, ed ha assecondato la voglia della star Palumbo, ceduto al Palermo, di misurarsi con obiettivi di maggior prestigio. Ricca la colonna degli arrivi, soprattutto sul settore degli esterni, fondamentali nel 3-5-2 di Sottil: dal Venezia è arrivato Zampano, dalla Cremonese Zanimacchia e nell’affaire Palumbo dal Palermo è giunto il forte Di Mariano. Per la prima volta Catellani ha pescato abbondantemente nel mercato estero, con gli arrivi di prospetti giovani ed interessanti come il centrale difensivo olandese Nieling e il veloce centrocampista francese Massolin, senza dimenticare il già rodato finlandese Pyythia, di proprietà del Bologna e decisivo un anno fa per la salvezza del Sudtirol. Il reparto offensivo è rimasto invariato, e la speranza è che i vari Caso, Defrel, Gliozzi e Mendes possano finalmente dimostrare il loro valore. In porta l’esperto Chichizola.