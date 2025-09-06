Missione quasi impossibile. Due Gran Premi in Italia?. Imola fa la riserva di lusso

Quando il dio denaro batte la storia non c’è quasi più posto per due gran premi italiani nel mondiale 2026. Monza ha messo in cassaforte il Circus fino al 2031, con un contratto da poco meno di 30 milioni a stagione. Imola invece, la sua cugina lontana, si è vista quest’anno sfuggire tra le dita la formula 1 ritrovata nel 2020. Il circuito sul Santerno manca dal calendario 2026, con diversi del Vecchio continente messi in crisi dalla pressione dei paesi emergenti. Alla base di tutto? Ci sono i soldi: da quest’anno una presenza fissa in calendario servono fra i 55 e i sessanta milioni, una cifra improponibile per la città dei motori, che nel portafoglio ne avrebbe circa 25 garantiti da Governo, Aci (Automobile club Italia), Regione Emilia Romagna e Con.Ami, il consorzio di 23 comuni che comprende Imola.

Del resto lo aveva anticipato qualche mese fa il numero uno del Circus, l’imolese Stefano Domenicali: "Sarà sempre più difficile avere due GP nello stesso Paese perché l’interesse sulla Formula 1 sta crescendo". Confermando però che "Imola è la nostra prima riserva per il 2026, se una tappa dovesse saltare". C’è un asterisco infatti nel calendario 2026, ed è accanto a Madrid, che dovrà farsi trovare pronto dalla Fia. Se così non fosse si riaccenderebbe la speranza per il circuito romagnolo di rivedere subito le monoposto sfrecciare alla Rivazza.

Domenicali si è fatto più scettico in questi giorni, alla vigilia di Monza: "A malincuore, vedo difficile un ritorno di Imola. Siamo di fronte a una situazione nella quale l’Aci ha la possibilità di investire su un unico Gp. C’è una possibilità nel momento in cui l’Aci comprende che servono investimenti importanti, anche a livello di infrastrutture". L’altra chance per Imola di affiancare Monza, dal 2027, è quella di entrare in un circuito a rotazione che comprende altre piste ’storiche’ e che costerebbe ’solo’ 35-40 milioni a gara, un traguardo un pelo più facile da raggiungere. "Le autorità e tutti gli enti coinvolti stanno lavorando benissimo e potrebbe portare a una rotazione tra le piste classiche europee già dal 2027", aveva aggiunto sempre Domenicali, nel sogno di una accoppiata all’italiana che non si è mai spento.

Gabriele Tassi