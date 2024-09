Misano, terra rossa del tifo. La Ducati gioca in casa. E la città si rifà il look

Da queste parti parlare di... terra rossa non è esattamente un riferimento specifico al mondo del tennis. O magari chissà a quale torneo dello Slam.

Qui, a Misano, la terra rossa è una sorta di immagine che porta dritto al tifo, a quello che si vede e accadrà sulle tribune o sul prato, quando a girare saranno la Ducati di Pecco Bagnaia o quella di Enea Bastianini. Loro che il rosso Ducati lo fanno girare per il Mondo. Loro che sanno bene che qui vincere è un po’ come essere a casa. Nel giardino di casa, con le bandiere che raccontano bene la passione per le Rosse e il cuore (sportivo e non) che batte sempre più forte quando arriva il suono forte e chiaro di una Desmo che sfreccia sempre a testa alta.

Il popolo Ducati, anche questa volta, si è dato appuntamento a Misano. E come al solito ecco che il feudo degli appassionati delle Desmo e dei suoi piloti, sarà la Tribuna C, sulla curva del Carro, una zona cruciale del circuito che assicura una visione della gara emozionante. La tribuna è coperta, con posti numerati e abbellita da un maxi-schermo per non perdersi nemmeno un istante del Gran Premio. Ma la passione della gente del Feudo Ducati sarà ovunque e non solo al ’Carro’. Il rosso che rappresenta Pecco e che in qualche modo raccoglie le emozioni anche di tutte le altre Ducati presenti in pista, correrà in fretta nella zona del paddock, dove la caccia al pass è una sorta di rito che si consuma nelle settimane (forse anche nei mesi) che precedono la tappa del Mondiale al "Simoncelli".

Il via vai del popolo delle Ducati colorerà di rosso anche le vie che vanno verso il circuito. Il rosso Ducati sarà una festa, prima, durante e anche dopo la Sprint Race e la gara. L’appuntamento – quello da gestire con la consueta scaramanzia – è per tutti in zona podio, dove i piloti Ducati sono attesi perchè... essere lì significherebbe aver regalato ai ducatisti un qualcosa di speciale. Di assolutamente bello, speciale e spettacolare.

Accadrà tutto qui, da queste parti, dove parlare di terra rossa non significa ricordare chissà quale impresa di Sinner. Qui il rosso è solo e soltanto quello del cuore Ducati.