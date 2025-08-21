Miramari carica i biancorossi verso il debutto: "Prima la salvezza, ma non poniamoci limiti"

"Cercheremo di essere il meglio di quello che possiamo essere". Alessandro Miramari cita i versi del poeta Douglas Malloch, giura che il Forlì è preparato all’impatto con la serie C e non vuole precludersi nulla.

Mister Miramari, il Forlì è pronto per il gran debutto in campionato?

"Sì, abbiamo lavorato bene e arriviamo attrezzati all’appuntamento".

Il calendario non ha fatto sconti: subito l’Arezzo, favorita numero uno per la vittoria finale.

"Incontriamo una grande squadra, sicuramente tra le più accreditate per giocarsi il campionato, però andiamo là con lo spirito giusto. Non dico senza niente da perdere, perché in palio ci sono tre punti come in tutte le altre partite che affronteremo, ma siamo abbastanza sereni".

Per lei sarà la prima volta in serie C.

"Sono molto curioso di affrontare sfide inedite e confrontarmi con tanti colleghi nuovi".

Intanto il suo Forlì è partito col piede giusto, superando il primo turno in Coppa Italia di categoria.

"La vittoria sul campo della Virtus Verona è un’iniezione di fiducia in vista del campionato".

La continuità del progetto può essere un valore aggiunto?

"Nì, perché pur avendo cambiato poco, affrontiamo un campionato completamente diverso. E anche nel caso in cui avessimo dovuto giocare ancora in serie D, saremmo comunque ripartiti da zero punti, con tante partite davanti. Detto ciò, sappiamo che ci attendono diverse tappe, in ognuna delle quali cercheremo di fare bottino pieno. Perché il mio Forlì continuerà a speculare poco".

Dopo otto anni di purgatorio nei dilettanti, l’obiettivo della società è consolidare la categoria.

"La salvezza è prioritaria, ma non vogliamo porci limiti. Cercheremo di essere il meglio di quello che possiamo essere e a fine stagione vedremo cosa saremo riusciti a raccogliere".

La serie C si doterà quest’anno del Football Video Support, strumento che consentirà agli allenatori di richiamare l’arbitro per chiedere la revisione di un episodio dubbio: si sente più tranquillo?

"Sì, mi piace. Servirà per i casi più eclatanti, non per concedere quei mezzi rigorini che si vedono nelle categorie superiori, quindi aiuterà a garantire la congruenza dell’arbitraggio con quanto effettivamente succede in campo".

La disturba iniziare il campionato nel mentre il mercato si appresta a vivere ‘i giorni del condor’?

"No, perché ormai il mercato è aperto tutto l’anno…".

Vuole lanciare un appello ai tifosi?

"L’appello è lo stesso dell’anno scorso: spero vivamente di vederli sempre più numerosi allo stadio. Da parte nostra, garantisco il massimo dell’impegno e la ferma volontà di continuare a dare soddisfazioni, affinché le partite siano divertenti e lo spettacolo sempre decoroso. Il blitz (2-3) di Verona, in Coppa, è perfettamente in linea con questa filosofia".