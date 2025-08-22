Un ottavo posto da digerire. Una stagione senza Europa, neanche quella meno nobile, da prendere di petto. Per tornare a essere il Milan. Per allontanare l’aria pesante di contestazione pressoché continua che ha scandito le giornate dello scorso campionato. Perseverare è diabolico, anche per il Diavolo stesso. Così, rivoluzione doveva essere e rivoluzione è stata. A partire dall’alto: incontri da Londra a New York, le candidature di Fabio Paratici e Andrea Berta a decadere, Igli Tare a resistere dal primo contatto. E il ritorno a Milanello di Massimiliano Allegri, undici anni dopo l’esonero nel gelo del Mapei. Una sfida nella sfida. Come quella della sostituzione di Tijjani Reijnders: due stagioni a incantare San Siro per poi volare via tra le stelle del Manchester City. Missione (im)possibile, allora meglio cambiare registro: il giocatore più vincente della storia del Real Madrid Luka Modric, per fare da chioccia con spalle larghe da quasi quaranta primavere, alla stellina Ardon Jashari. In più, un 23enne che ha già portato la fascia di capitano al braccio come Samuele Ricci. Scelte calibrate, in un reparto individuato come il primo in cui mettere mano. Non senza la fisicità di Fofana e di Loftus-Cheek che Allegri conta di rilanciare, dopo una stagione incerottata, arrivata dopo quella da 10 reti. Poi, la difesa: il saluto amaro a un Theo Hernandez ben diverso da quello dei bei tempi dello scudetto targato Pioli. Pagina voltata e dentro un giocatore dalle caratteristiche diverse come Estupinan. Molto passerà dalla difesa: il 4-3-3 resta sulla carta, perché la difesa a tre (a maggior ragione con le new entry Athekame e De Winter) è più di un’opzione. Per un baricentro più basso che certo non si potrà adoperare sempre, ma che profuma di miccia per le folate di Leao. Un Rafa atteso all’anno della consacrazione, anche accentrato in campo (e fuori). Per un Milan atteso all’anno della rinascita.