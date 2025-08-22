Mercato senza scossoni. Conte, il top è garantito. Occhio a Sarri

di Paolo

Grilli

Gli ombrelloni iniziano a chiudersi e l’eccitazione per un campionato che (ri)nasce attenua la malinconia da fine ferie.

La serie A premierà la continuità delle poche (Napoli e Juve) o l’ardire delle molte (Inter, Milan, Roma, Atalanta, Fiorentina) che hanno avviato una rivoluzione tecnica? Sempre lì si finisce, a considerare la panchina come l’origine di tutti i beni e di tutti i mali. Anche perché il mercato, tolti gli assi a caccia di un’ultima giovinezza – Modric, De Bruyne, Dzeko, Immobile – non ha offerto colpi degni della grandeur di un tempo. La Premier League ha speso in questa sessione più di due miliardi e 300 milioni, incassando poco più della metà. I club del nostro massimo campionato hanno movimentato cifre pari a un terzo di quelle inglesi, giusto per capire l’attuale dimensione del movimento italico rispetto a chi fa strada nel mondo. Superiamo per investimenti sui giocatori Spagna, Germania e Francia, sì. Ma lì i campioni se li crescono in casa.

Al netto di ogni suggestione, difficile credere che il Napoli non possa ripetere l’impresa della stagione scorsa, pur gravato anche dalle fatiche di Champions. Conte può fare affidamento su una corazzata rinforzata all’inglese (si guardi il City dell’ultimo decennio) con pochi e pesantissimi innesti, ben distribuiti tra tutti i reparti: la migliore garanzia per restare al top.

La possibile sorpresa? La Lazio del maestro Sarri, costretta dalle contingenze a un mercato a costo zero e già perfettamente amalgamata. Roma non è stata costruita in un giorno, Gasp lo sa.

Prima che arrivi l’autunno, di nuovo le qualificazioni mondiali. Per capire dove siamo rimasti nel globo pallonaro, sperando di non perdere più la bussola.