Medici dà vita ai reperti. La gomma degli pneumatici riciclata in preziosi gioielli

La storia di Giancarlo Medici è fatta di passione, creatività. E cuore. Perché a quello non si comanda. E lui l’ha sempre messo davanti a tutto. Con ’dedica’ ai motori.

Quella passione che ha avuto fin da bambino "cresciuto in una famiglia povera di Ponte Nossa, in Val Seriana, che aspettava la Santa Lucia per ricevere la pista con cui giocare sognando i propri idoli che la domenica vedevo in televisione al Gran premio". Poi l’esperienza nel campo industriale lo ha portato a trasformare qualcosa di leggendario non in un “riciclato” comune, ma in "qualcosa che è carico di emozioni". È così che sono nate le prime collezioni griffate dalla sua Mongrip, con base a Montecarlo. Ispirate ai piloti, ma anche ai circuiti. Tanto che lo scorso anno, quando l’auitodromo di Monza ha dovuto riasfaltare completamente il circuito, Giancarlo ha voluto salvare alcuni pezzi di asfalto del Tempio della Velocità, per farli diventare oggetti di culto, da collezione per i fedeli della Formula 1. ’Mattonelle’ speciali: il cofanetto Pole Position è un parallelepipedo di asfalto ritagliato dal rettangolo della griglia della pole position, ed è realizzato in soli 1.922 esemplari. Come l’anno di nascita dell’autodromo. Il secondo cofanetto, invece, custodisce un pezzo di pista recuperato nei vari punti lungo i 5.793 metri del circuito. E proprio 5.793 saranno i pezzi disponibili.

Ma prima della fine dell’anno potrebbero arrivare altre novità. Perché in mezzo alle ruspe e alle macerie, Medici è riuscito a mettere in salvo anche pezzi di cordoli dell’autodromo di Monza. E anche quelli diventeranno cimeli. Dopo i cordoli, altre sorprese. Una su tutte, un “matrimonio” tra l’asfalto e la gomma, "ma questa non posso ancora svelarla". Mentre continua la creazione di gioielli con la gomma degli pneumatici. Alcune chicche? Il braccialetto con la gomma utilizzata da Ayrton a Donington Park nel 1993 o quello con la slick di Michael Schumache in occasione della sua prima vittoria su Ferrari a Monza nel 1996: bracciali di gomma e platino con sette diamanti in onore ai sette mondiali vinti dal campione tedesco.

Marco Galvani