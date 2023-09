Martin è pronto per il colpo da guastafeste

di Riccardo Galli

Sì, l’anti-Pecco, nella corsa al Mondiale 2023, è un altro pilota Ducati. Di quella Desmosedici marchiata dal team Pramac, di Paolo Campinoti, che guida il satellite della casa di Borgo Panigale, e sicuramente, in cuor suo, un pensierino al titolo ha cominciato a farlo.

Tutta colpa, si fa per dire, di quel Martin che a Misano la sta facendo da padrone (e con quanta forza) e che zitto zitto, con la vittoria nella Sprint di ieri e nonostante il podio magico di Bagnaia, ha rosicchiato a Pecco altri cinque punticini nella classifica mondiale.

Martin e Bagnaia adesso sono distanti appena 45 punti e di sicuro la gara di oggi potrebbe rappresentare, per il pilota della Pramac un passaggio fondamentale nella rincorsa al numero uno della Ducati factory.

"Io, comunque – dice Martin –, ho fatto i complimenti a Pecco. So bene con quanto dolore ha corso, quanta fatica ha fatto e secondo me ha portato a casa un risultato eccezionale".

Eccezionali, del resto, sono stati anche e soprattutto i risultati di Martin sulla pista di Misano. Primo, la pole strappata agli avversari con la firma sul nuovo record della pista romagnola. Secondo, la vittoria – mai in discussione nonostante il pressing di Bezzecchi – nella Sprint Race. Non solo, il pilota della Pramac ha dimostrato ieri di avere un passo gara superiore a ogni avversario e quindi si presenterà oggi al semaforo verde del Gp come superfavorito. "Vediamo – conclude Martin sorridendo –. So di poter fare ottime cose, ma la gara sarà lunga".

Ma nel sabato di Misano a regalare emozioni ci ha pensato anche Dani Pedrosa. Nonno Dani, in sella alla sua Ktm ha sfiorato il podio e ha messo grande pressione proprio a Bagnaia, quando all’ultimo giro (ma Pecco si è difeso alla grande) ha cercato di rubargli la posizione. "E’ stato tutto molto bello – parole di Dani –. Ho cercato fino all’ultimo di puntare le Ducati. Il potenziale lo abbiamo e Ktm può fare bene in gara".

Ktm che sulla pista romagnola ha girato a mille non solo con nonno Pedrosa ma anche con Binder che, accanto a Martin, è il pilota che ha messo in mostra il passo migliore. Roba da podio.

Capitolo Aprilia. Viñales ha chiuso sesto, Aleix Espargaro due posizioni più indietro. Come dire che il team della casa di Noale ha sofferto più del previsto, specie con Viñales che aveva lanciato segnali importanti nelle libere di venerdì.

Chiusura per Marquez, decimo con una Honda che continua a corricchiare. Marc tiene comunque vivo il fantamercato dei piloti con sorrisi giganti quando gli si ricorda che il suo 2024 potrebbe essere sotto l’insegna della Ducati. Quella del team Gresini. La verità, probabilmente, nel mese di ottobre.

Il programma. Oggi alle 9.40 warmup, poi le gare: Moto3 (ore 11); Moto2 (12.20); MotoGp (14). Tutto in diretta tv su SkyMotoGp e in streaming su Now.