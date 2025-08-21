Marchionni, una sicurezza in panchina: "Ho ottimi giocatori. Serve un gruppo coeso"

Ex centrocampista di serie A, con esperienze prestigiose a Juventus, Parma e Fiorentina, Marco Marchionni ha compiuto il passaggio alla panchina come vice di Silvio Baldini alla Carrarese, per poi allenare come ‘titolare’ a Foggia, Novara e Potenza. Il 25 ottobre 2024 viene ufficialmente nominato allenatore del Ravenna, subentrando ad Antonioli con l’obiettivo di ridare slancio a un progetto ambizioso per la piazza ravennate. Il 2° posto in regular season, la vittoria della Coppa Italia di serie D a Teramo contro il Guidonia e la vittoria dei playoff, hanno permesso di essere in pole position nel momento in cui si sono create le condizioni per il ripescaggio in serie C. Ora si parte con una nuova avventura.

Mister Marchionni, è soddisfatto della campagna acquisti del ds Mandorlini?

"Sì, sono molto soddisfatto, perché il nostro direttore sportivo è riuscito ad assicurarsi ottimi giocatori e soprattutto ottime persone. Come noto, prima di tutto si deve creare un gruppo forte e vero, dove si va tutti dalla stessa parte".

Quali sono gli obiettivi del Ravenna per la stagione che sta per cominciare?

"Il Ravenna, essendo una neopromossa, prima di tutto deve cercare di mettere insieme tutti i tasselli per disputare un’ottima stagione. La società è ambiziosa ed è giusto così, però le cose si devono preparare con calma per riuscire a creare tutti i presupposti giusti per fare un ottimo campionato".

L’eredità e l’esperienza della passata stagione, potranno essere di aiuto anche in serie C?

"La scorsa stagione ci ha fatto capire, anzi, ci ha insegnato che, se si crea un gruppo forte e unito in grado di remare dalla stessa parte, e se si lavora duramente, tutto diventa possibile".

Quali sono le caratteristiche principali della squadra che ha a disposizione?

"Da questo primo periodo di precampionato ho potuto percepire che ho a disposizione ottimi giocatori e ottime persone, qualità che servono per creare un gruppo forte coeso e ambizioso, come del resto è ambiziosa la società".

Lei ha già allenato in serie C a Novara e Potenza. Che tipo di campionato dobbiamo aspettarci?

"Quest’anno sarà un campionato molto difficile perché, oltre ad esserci squadre molto forti, dovremo affrontare anche il blasone altrettanto importante di molte delle nostre avversarie. Saro anche curioso di vedere come i ragazzi si prepareranno partita dopo partita".

Cosa si attende dal pubblico del Benelli?

"Sul pubblico del Benelli, sugli sportivi e sui nostri tifosi non posso dire nulla, anzi li posso ringraziare per quello che ci hanno dato lo scorso anno".

Roberto Romin