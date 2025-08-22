Mantova, l’ora di osare. Possanzini condottiero

Il mercato del Mantova è stato molto intenso, sia in entrata che in uscita. Parlare dunque di continuità come segno distintivo della programmazione della società virgiliana può sembrare una contraddizione, ma in realtà questo è lo spirito che ha guidato le operazioni estive dei biancorossi. Il sodalizio del presidente Piccoli, al di là dell’abile lavoro di tessitore del dt Botturi, ha mantenuto al centro del progetto Possanzini, pronto a vivere la sua terza stagione a Mantova, sempre deciso a puntare sul suo gioco tanto propositivo da apparire talvolta perfino spericolato. Da buon allievo di De Zerbi. Dopo aver raggiunto la salvezza all’ultima giornata, i virgiliani contano di mettere in campo tutte le risorse a disposizione per cercare di alzare l’asticella delle ambizioni. In questo senso la filosofia che sta guidando la composizione del rinnovato organico biancorosso ha puntato innanzitutto su giocatori che possono presentare due caratteristiche ben precise: elementi in cerca di riscatto, oppure giovani che possano fare dell’esperienza a Mantova un trampolino di lancio. Molte le partenze. Un nutrito elenco che comprende nomi come Brignani, Redolfi, Solini, Muroni, Aramu, Debenedetti, Sonzogni, Giordano, De Maio e, soprattutto, capitan Burrai, leader imprescindibile delle ultime due stagioni virgiliane. Per far fronte a tanti addii, Botturi ha effettuato innesti in ogni reparto, assicurandosi in avanti Marras, Falletti e il giovane Caprini, in difesa Andrenacci, Pittino, Mantovani e Castellini. Il ruolo di trascinatore che fu di Burrai è stato affidato a Majer. Tanti cambiamenti e inserimenti interessanti che dovranno però ricevere l’inconfutabile giudizio del campo. Solo allora si riuscirà a capire se il Mantova potrà davvero alzare l’asticella delle ambizioni. La missione, è tutt’altro che impossibile.

Luca Marinoni