Lucarelli e Capozucca Guida va subito sul sicuro

di Massimo Ciaccolini

L’estate 2023 ha segnato grandi cambiamenti nella Ternana. Dopo sei anni, infatti, si è chiusa l’era di Stefano Bandecchi, patron di “Unicusano” e attuale Sindaco di Terni, e si è aperta quella di Nicola Guida, proprietario dell’azienda “Pharmaguida”. Il nuovo presidente ha richiamato sulla panchina delle fere Cristiano Lucarelli (contratto fino al 30 giugno 2025) e liberato il “diesse” Luca Leone per ingaggiare Stefano Capozucca, già a Terni in B dal 2002 al 2004. La nuova gestione ha avviato una politica di abbattimento delle spese, rinunciando ai calciatori titolari di contratti onerosi per puntare su giovani da valorizzare. L’obiettivo stagionale della Ternana, che giocherà con il 3-5-2, è la salvezza da raggiungere senza eccessivi patemi in un campionato che però si preannuncia assai difficile. Finora hanno lasciato Terni Palumbo (Modena), Partipilo (Parma), Martella (Feralpisalò), Donnarumma (Catanzaro), Pettinari (Reggiana), Di Tacchio e Ghiringhelli (Sudtirol). E’ tornato il difensore Mantovani (Salernitana) e sono stati ingaggiati il portiere brasiliano Brazao (Inter), il centrocampista polacco Labojko (Brescia), l’esterno Casasola (Perugia), il centravanti Raimondo (Bologna), il centrocampista spagnolo Txus Alba (Barcellona) e ben tre giovani della Fiorentina, segnatamente il difensore centrale Lucchesi, l’esterno sinistro Favasuli e l’attaccante Distefano. Si lavora pure al ritorno del centravanti Favilli (Genoa) e su input di Lucarelli la società vuole trattenere i giovani difensori Corrado e Diakité, il portiere Iannarilli e il trequartista Falletti. Di sicuro, come ha detto Lucarelli,