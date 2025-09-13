Locatelli, il giro dei ricordi. "La mia carriera coi Rossi. A Misano riaspetto Pecco»

Roberto Locatelli racconta volentieri il ‘suo’ Misano. La sua storia con Misano.

"Diciamo – sorride – che quando ci siamo conosciuti, ci siamo presi per mano e abbiamo iniziato ad andare avanti insieme. E poi… scommetto che non sapete una cosa".

Che cosa?

"Che io ho scoperto, vissuto e girato a Misano quando ancora si andava nel senso contrario rispetto ad oggi. La pista andava nella direzione opposta. Ho vissuto tratti e curve straordinarie, come la Brutapela, ad esempio, in modo storico. Bellissimo, sì. Poi è arrivato il layout nuovo, il tracciato si è fatto più lungo e, sia chiaro, è rimasto stupendo, ma a me piace portarmi dentro quel ricordo personale e lontano".

A proposito di ricordi, fa sempre uno strano effetto ricordare che nel 2000 con il suo titolo nella 125 fece diventare campione del Mondo anche… Vasco Rossi, che poi era il proprietario del team per il quale correva.

"Bello vero? E poi a me piace aggiungere questo: io sono stato operaio dei due Rossi più famosi al mondo: Vasco e Valentino. Ho lavorato per entrambi e vogliamo dirla tutta? In pochi possono vantare un pedigree tanto importante. Sono molto orgoglioso di questo. Di essere stato uno che è stato a fianco e in pista per i due VR. Vasco e Vale hanno le stesse iniziali, quasi un marchio di fabbrica di successo".

Locatelli, questo Mondiale con Marquez senza rivali le piace? Sia sincero.

"Beh, rivedere Marc tornare competitivo e vincente è una bella cosa. E’ uno dei piloti più titolati della storia del motociclismo e bisogna essere obiettivi, quando uno con le sue qualità torna protagonista è un bene. E poi ha trovato in un attimo, da subito, un’intesa straordinaria con la Ducati ed è normale sia protagonista in modo così netto".

E Bagnaia?

"Siamo tutti in... dolce attesa del suo ritorno. C’è una sorta di suspence attorno a quello che in qualche modo potrà tornare a fare presto. Tutta l’Italia sta aspettando Pecco e quindi anche io. Perché Pecco, ricordiamocelo è un campione del Mondo ed è un pilota forte".

Misano potrebbe essere un’occasione per Pecco?

"Chissà. Di sicuro questo Gp per lui ha un sapore diverso. Speciale. E in situazioni così spesso puoi ritrovare energie che sembrano evaporate".

Locatelli, team manager Fantic, in Moto2: è un’ avventura che le piace molto, lo si vede frequentando box e paddock.

"E’ stimolante essere in un team dove la bandiera italiana la fa da padrone. Ed è stupendo esserne il team manager. Non potevo e non volevo fare tutta la vita il coach che era un ottimo ruolo. Volevo misurarmi in un’altra posizione, con una responsabilità diversa nella crescita dei piloti. Ed è quello che sto facendo adesso. Bello".