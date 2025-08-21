Lo stadio cambia volto. Esperienze vip tutto l’anno. Museo, partite ed eventi

Pareti tematizzate, l’inconfondibile logo del Cavalluccio, un maxischermo di sei metri per 2,70, servizio ristorazione, punto shop e museo bianconero. Benvenuti nella nuova ‘dependance’ dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi, quella che diventerà l’area di rappresentanza per eccellenza del club, durante le gare interne del Cesena ma anche in tutti gli altri giorni dell’anno. La struttura è ormai in stato di avanzata realizzazione, inconfondibile per chiunque percorra via Spadolini fiancheggiando il lato della tribuna dello stadio. Perché in effetti è su quel settore che si stanno concentrando gli investimenti del club: circa un milione e mezzo di euro messi sul tavolo (in collaborazione con Pubblisole e Orogel) per offrire esperienze personalizzate prima, durante e dopo le partite. D’altra parte anche nelle tipologie di abbonamento è prevista la possibilità di sottoscrivere un carnet che comprende l’accesso all’hospitality, usufruendo così di un servizio da ‘prima classe’ sia sulle rinnovate poltroncine rivestite nei settori vip che guardano verso il campo, sia nell’area destinata all’intrattenimento prima del fischio di inizio e durante l’intervallo, con la possibilità di godersi anche un servizio catering dedicato.

Ma se è vero che la passione per il Cavalluccio dura 365 giorni all’anno, ecco che i nuovi spazi promettono di rendersi accessibili al territorio in qualsiasi momento. Per visitare il museo bianconero (uno spazio di circa 70 metri quadrati realizzato grazie anche all’impegno di Davide Veglia e all’interno del quale i cimeli che hanno fatto la storia del club verranno esposti a rotazione), per acquistare gadget o per organizzare eventi speciali. Dai convegni, alle assemblee aziendali, l’offerta è aperta tutti, ancora una volta senza dimenticare i tifosi. Perché in effetti in occasione delle gare esterne della squadra, gli appassionati che non riusciranno a seguire il club, potranno riunirsi all’Orogel Stadium, per godersi il match dal mega schermo della sala hospitality.

Sul merito dei lavori, l’auspicio è presentare l’intera area completamente rinnovata entro il secondo match interno del Cavalluccio, quello in programma il 27 settembre contro il Palermo.