Lo show della velocità, atteso il ct Gattuso

SCARPERIA (FI)

"Abbiamo conosciuto Cesare Cremonini vent’anni fa e negli anni siamo diventati sempre più amici. Così, è nata l’idea di unire musica e MotoGp con la livrea speciale ’Cremonini Live’ per il Gran Premio d’Italia. Insieme ad Aldo Drudi, abbiamo cominciato a pensare a come mettere le grafiche dell’ultimo suo disco sulla MotoGP, ma non era facile. Però con Aldo abbiamo fatto un ottimo lavoro e, secondo me, la moto è molto bella. Vederla in pista è un’emozione perché è davvero un qualcosa di molto speciale".

Valentino Rossi alza volentieri il sipario sulle moto del suo team, il Pertamina-Vr46 e apre volentieri l’album dei ricordi. Dei suoi ricordi legati all’amicizia con Cesare Cremonini. E che in qualche modo lo hanno spinto a inventarsi la livrea speciale del Mugello. Dedicata appunto al tour di Cremonini. Colori tenuti e un… buon ritmo, Di Giannantonio e Morbidelli hanno spinto le Ducati dedicate a Cesare che oggi si presenterà al Mugello, ovviamente accanto all’amico Vale, dopo la due giorni di concerti a Bologna.

Atteso al Gp d’Italia, restando al mondo della musica anche la sorpresa di Sanremo, Lucio Corsi insieme a un altro artista, Pier Davide Carone che domani canterà l’Inno di Mameli che aprirà la gara della MotoGp.

Caccia al selfie nell’area paddock, per intercettare il nuovo ct dell’Italia, Rino Gattuso, ospite speciale del Gp nazionale, e nella lista degli invitati c’è anche Jasmine Paolini, tornei di tennis o impegni particolari, fissati in precedenza.

Di sicuro, la tappa del 2025 al Mugello potrebbe essere segnata da un altro record, quello delle presenze di pubblico nella tre giorni del Gp. Il numero uno del tracciato (di proprietà della Ferrari), Paolo Poli ha illustrato con soddisfazione le tappe di avvicinamento al weekend del Gp d’Italia, che si possono riassumere in questi dati da evento a cinque stelle: oltre il 10 per cento di prevendita biglietti in più rispetto al 2024; 1600 i camper che hanno acquistato la possibilità di vivere la tre giorni del Mugello soggiornando nell’aree attorno alla pista (partecipando così all’’happening del ‘Al Mugello non si dorme’, slogan che accompagna la gara ormai da anni); presenze stimate dal venerdì alla domenica fra le 160 e 170 mila unità.

Intanto, il Mugello prova a guardare anche avanti, ovvero alla possibilità di rinnovare l’accordo per l’organizzazione del Gp d’Italia anche oltre il 2026. Poli sta parlando di questo con Dorna, ma è ovviamente pronto a farlo anche con i vertici di Liberty che ha di fatto inglobato la MotoGp nella propria struttura.

Domani, al Mugello, è atteso proprio Stefano Domenicali, numero uno di Liberty. "Siamo amici da 35 anni anni – ha sottolineato, Poli –. Siamo cresciuti insieme in Ferrari e sarà qui in amicizia e perché ama questa pista e vuole vedersi il Gp d’Italia…".

Riccardo Galli