Livorno Rugby, Zaccagna lascia: panchina a Squarcini

Novità in panchina per la nuova stagione. Sarà Riccardo Squarcini, classe '84, a lungo mediano di apertura, preciso calciatore e indiscusso punto di riferimento della prima squadra biancoverde – al suo attivo anche gettoni di presenza con le nazionali giovanili –, a guidare l’Unicusano Livorno Rugby in questa stagione. Squarcini, però, conosce perfettamente l'ambiente livornese e proprio per questo non ha avuto alcuna difficoltà nel calarsi nella realtà toscana. Nella seconda fase della scorsa annata, infatti, ha affiancato Marco Zaccagna nella preparazione settimanale, prima della decisione di Zaccagna di lasciare l'incarico. "Zaccagna è e resta una bandiera della nostra società", aveva sottolineato il presidente Giovanni Riccetti all'indomani della scelta dell'ormai ex allenatore del Livorno Rugby. Toccherà quindi a Squarcini, che nell’ultima annata ha anche guidato la rappresentativa Under 17 (portata a un passo dalle semifinali per il titolo tricolore) e ha assunto il ruolo di direttore tecnico del Polo di Sviluppo Federale di Livorno.