Livorno Rugby vuole alzare l'asticella: dopo il quinto posto, obiettivo A élite

L'Unicusano Livorno Rugby riparte dal quinto posto della scorsa stagione, ma con un sogno: provare ad alzare l'asticella e ambire alla promozione in Serie A Elite. Si riparte dal match contro la Capitolina, una delle cinque squadre della città di Roma al via del girone 3 di Serie A, e servirà subito la partita perfetta. Solo con una prova di altissimo livello sarà possibile per i biancoverdi ottenere, in questa gara d’esordio, un buon risultato. Per battere una delle ‘big’ del torneo, è indispensabile l’apporto di tutte le componenti, pubblico compreso. Unicusano Livorno–Capitolina è in programma sul ‘Carlo Montano’ con drop d’inizio alle 15.30. Arbitrerà Lorenzo Negro di Modena. Almeno a vedere le rose delle squadre inserite nel girone, l'Unicusano sembra avere mezzi superiori rispetto alle squadre destinate a lottare per la salvezza: considerando che soltanto l'ultima classificata, in vista della riforma del campionato prevista dalla prossima stagione, retrocederà, è legittimo in casa Livorno sognare la A1, anche se resta la consapevolezza che altre squadre (a cominciare dalla Capitolina) sembrano più attrezzate e quindi avanti nella griglia di partenza. Capitolina che ha mantenuto la stessa intelaiatura che le ha consentito nella scorsa stagione di racimolare, sempre nel girone 3 di serie A, la bellezza di 81 punti in 20 giornate (lasciati per strada, a conti fatti, solo 19 punti). La formazione romana ha ottenuto, nel torneo 2022-23, il terzo posto, con un ruolino di 16 successi, un pareggio e tre sconfitte: solo all’ultima giornata, con il rocambolesco pari casalingo con i Cavalieri Prato/Sesto (che hanno terminato secondi a quota 83) si è vista negare l’accesso ai play-off promozione. Le 22 giornate della regular season della nuova Serie A, alla quale partecipano globalmente 36 squadre (divise in tre gironi territoriali) sono spalmate nell’arco di sette mesi: prima giornata l’8 ottobre e ultima il 5 maggio. Nel ‘pacchetto’ delle prime quattro gare del campionato, l’Unicusano Livorno Rugby si troverà di fronte formazioni contro cui nelle ultime due stagioni ha fatto fatica, e nelle quali, globalmente, ha ottenuto tre vittorie e cinque sconfitte. I biancoverdi se la vedranno nelle prime due giornate in casa con Capitolina Roma e in trasferta con il Civitavecchia, realtà contro cui sono giunte, nell’ultima stagione, quattro sconfitte su quattro partite.