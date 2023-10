Livorno Rugby, ecco Basha, Mannelli e Piras: tre talenti in evidenza

Sul podio della classifica dei meta-men dell’Unicusano Livorno Rugby della passata stagione figurano i tre titolari in terza linea. Prima piazza per Dario Basha, il numero otto classe ‘96, che ha nobilitato il suo ottimo torneo con 11 marcature all’attivo. L’atleta, che ha frequentato, all’inizio della sua carriera, le Accademie zonali di Prato e Roma e poi militato, in A, anche con I Medicei Firenze e con L’Aquila, ha peraltro anche ricoperto il ruolo di vice-allenatore e figura nello staff tecnico del Polo di Sviluppo Federale di Livorno. Alle sue spalle, in questa graduatoria speciale dei meta-men della stagione 2022-23 del club delle Tre Rose, si collocano i flanker, classe 2000, Edoardo Mannelli (9) ed Emanuele Piras (8). Mannelli, che ha accumulato esperienze anche nel massimo campionato domestico (nel Colorno), è rientrato alla base, mentre Piras ha confermato anche in questo suo primo campionato di A (in precedenza aveva sempre militato in B) tutte le proprie doti. Ben 28 delle 68 mete siglate nell’arco delle 20 partite sono state dunque opera del ‘terribile terzetto’ composto dal terza centro e dalle due terze ali. Nella graduatoria dei meta-men biancoverdi, quarta piazza per l’esperto trequarti Nicola Martinucci (5). Poi, a quota 4, il trio composto dal mediano di mischia Jacopo Tomaselli e dai trequarti Nicola Zannoni e Leonardo Cristiglio.