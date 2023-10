Livorno Rugby alla sudamericana: cinque acquisti

Sarà un'Unicusano Livorno Rugby alla sudamericana. Nell'opera di rinnovamento del club toscano con l'obiettivo di ben figurare nel prossimo campionato di Serie A, la società è andata a scandagliare il mercato alla ricerca di profili in grado di far fare il salto di qualità alla squadra guidata nella nuova stagione da Riccardo Squarcini. Il nome di spicco è quello del pilone destro argentino Julian Boggero, classe 2000, protagonista nell’ultima stagione nel Noceto (ottimo secondo nel girone 1 di serie A) e in precedenza attivo in Spagna, nel Rugby Santa Fè. Oltre a Boggero è arrivato anche il pilone sinistro (ma adattabile anche nei ruoli di pilone destro e di tallonatore) Facundo Echazu Molina, italo-argentino, classe ’96, già protagonista in Italia in A nel Rovato e nel Valpolicella, in B nel Capoterra, e – nella prima parte della scorsa stagione – nel massimo campionato italiano, quello del Top10, nel Viadana. La società biancoverde ha rafforzato anche la propria linea arretrata, con il trequarti centro italo-argentino classe 2003 Guido Luca Pirruccio, proveniente dal Verona. Dall'Australia, invece, ecco il mediano di apertura cileno Benjamin Baraona Prat, classe ’98, capace di guadagnare anche ‘caps’ con la sua nazionale (22° nel ranking mondiale). Si tratta di un regista abile nel gioco al piede e nella passata stagione ha militato nella Top Division di Perth con il Palmyra Rugby Club. Sempre dal Sudamerica, infine, è arrivato un altro rinforzo: ingaggiato Santiago De Biaggio, terza linea argentino, classe ‘97 (189 cm per 105 kg), proveniente dal massimo campionato italiano (ha giocato lo scorso anno nel CUS Torino). A De Biaggio è affidato anche il ruolo di allenatore responsabile delle touche.