L’evento RED BULL. Rookies Cup. Ecco la scuola per i campioni del futuro

MISANO ADRIATICO

Le festa e la gioia della Rider’s Night. E poi tutti in pista con la Rookies Cup, la scuola dei campioni del domani. Del futuro. Senza dimenticare la scelta di marchiare il Gp di San Marino e della Riviera Romagnola con il proprio marchio: c’è tutto il mondo Red Bull a Misano. Dalla notte con i piloti, i fans, la gente che ha avvolto e coinvolto Rimini, alla pista, a quello che i ragazzi della Red Bull Rookies Cup sanno regalare con staccate e sfide mozzafiato in giro per il Mondo. Questo senza trascurare che Red Bull è anche in pista nella MotoGp con il team ufficiale dove in sella ci sono Binder e il talento assoluto, Pedro Acosta, i due punti di forza di Ktm e nel team satellite, dove hanno trovato casa Enea Bastianini e Maverick Vinales, due big che portano esperienza e ambizioni. La festa del Gp d Misano, dunque, si è accesa con la Rider’s Night e accompagnerà tutto il weekend fra le sensazioni forti delle pista e le emozioni fuori dal circuito.