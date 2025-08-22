Lazio, Sarri 2.0 per l’Europa. Nuovo corso a costo zero

"Ho pensato mi avesse fregato". Aveva scherzato così Maurizio Sarri alla presentazione della nuova stagione in casa Lazio. Dopo due settimi posti consecutivi, che il blocco del mercato sia un fattore con cui fare i conti è un dato di fatto, indi per cui la vera sfida per il ritorno del tecnico toscano a Formello sarà valorizzare il patrimonio tecnico già presente nella rosa. Si riparte dalle certezze, quindi. Il portiere Mandas, per cominciare, che già la scorsa stagione aveva mostrato di essere pronto per reggere la titolarità di una squadra blasonata come quella biancoceleste, sarà uno dei punti di riferimento imprescindibili dello scacchiere di Sarri. A sinistra, il miglior Nuno Tavares sarebbe chiaramente una pedina in grado di spostare gli equilibri dell’intero campionato, ma la fragilità fisica del terzino portoghese lascia non pochi dubbi sulla sua affidabilità.

A centrocampo, la sfida per Sarri sarà la costruzione di Dele-Bashiru. Il nigeriano nella passata stagione aveva mostrato delle buone doti di incursione, ma la mezzala nel 4-3-3 sarriano è un ruolo che deve alternare spinta a interdizione e ripiegamento, aspetti in cui Dele-Bashiru appare ancora deficitario. La valorizzazione degli interpreti, già prerogativa delle passate gestioni di Sarri, è lo snodo da cui si delineeranno le ambizioni della formazione biancoceleste. Capitolo attacco. Pur apprezzando i centravanti capaci di cucire il gioco, è difficile slegare la figura di Sarri dai grandi numeri 9 che ne hanno accompagnato le gestioni. Pur ammettendo che il Taty Castellanos diffcilmente diventerà una punta da 30 gol in campionato, è lecito aspettarsi un lavoro specifico per migliorare la sua presenza in area di rigore. La Lazio 2.0 di Sarri, quindi, si presenta alla nuova stagione con la consapevolezza di non partire più in prima fila per la lotta all’Europa.