"L’aria di casa e...l’asino di Vale: qui è unico"

E’ complicato selezionare una cartolina, una sola, fra le mille, forse anche di più, che Uccio Salucci, numero uno del team Pertamina-Vr46, uomo di fiducia, amico da sempre, anzi, diciamo pure… fratello di Valentino Rossi, custodisce nel suo album dei ricordi di Misano. Poi, dopo un sorriso, una raffica di aneddoti-ricordi, eccola l’immagine che Uccio rivede ogni volta che si riaccende il semaforo verde diMisano.

Ok, e siamo molto curiosi.

"Mi sa che è quel weekend in cui Rossi decise di correre con l’asino disegnato sul casco. Ricordo che arrivavamo dopo la caduta e il ritiro, a Indianapolis. Vale mi disse che avrebbe riletto quell’episodio, come un errore, una bocciatura da… asino. Io ero molto titubante e gli dissi: presentarsi a Misano con un asino a rappresentarci è come darci la zappa sui piedi. Ma… nulla. Lui volle fare così e io vissi quella gara con una grande ansia. Poi le cose andarono bene, ci fu il podio e il weekend finì con una grande festa. Sì, anche grazie a quell’asino disegnato sul casco".

Uccio, il fascino di Misano di oggi è identico a quello del passato, degli anni di Rossi, oppure le cose sono un po’ cambiate?

"Primo: la gara su questa pista, per me, come per praticamente tutti i ragazzi del team e ovviamente per Vale, è esattamente la gara di casa. Siamo a casa. Nel vero senso della parola, visto che tutti abitiamo al massimo a cinque chilometri di distanza dal circuito. Secondo: forse, anzi, sicuramente, sono cambiato più... io che non l’attenzione attorno a questo weekend".

In che senso?

"Guardi una volta vivevo il fine settimana di Misano con una tensione altissima. Qui ci sono tutti, gli amici, i parenti, la famiglia e questo in passato mi faceva andare in apnea. Vivevo l’attesa come un qualcosa che avvolgeva, travolgeva. Ora sono cresciuto ed essere a Misano mi fa un effetto diverso. Più familiare, più bello perché qui tutto è bello, perché sei con la tua gente. Adesso Misano quasi mi…rilassa. Di sicuro mi fa sentire felice".

Andiamo in pista: i suoi piloti, Di Giannantonio e Morbidelli stanno firmando una stagione importante. In questo Gp lei li vorrebbe vedere dove?

"La mia prima risposta è un’altra: sono contento di loro e sono contento che con le nostre moto in giallo è, e sarà, come portare un po’ di… Valentino in pista, visto che il giallo è il colore di Rossi".

A proposito di Rossi: dunque lui è il suo datore di lavoro, come proprietario del team, giusto? Ma che capo è Valentino?

"E’ un capo grandissimo. Uno tosto. E sapete che mi succede spesso? Quasi mi trovo in difficoltà nel vivere questo nostro rapporto che è fatto di un’amicizia unica e infinita che però deve combaciare anche con le esigenze di lavoro. Lui è il capo, io ho tante idee. A volte è buffissimo quello che accade: magari abbiamo un confronto duro su qualcosa, c’è da discutere, poi… la sera siamo insieme a mangiare la pizza".

Sia sincero: è più esigente lei nel portare a termine le sue cose o lo è più Valentino nel chiederle di essere un buon team manager?

"Sono vere entrambe le cose. Io sono un perfezionista, uno instancabile e per crescere voglio sempre arrivare al limite. Vale è così anche lui. E’ un capo-amico. Mi piace da matti lavorare con lui e tutto quello che adesso mi da’ soddisfazione, mi porta a certi risultati lo rivedo nei 25 anni che ho vissuto con lui, seduto nel suo box, accanto a lui, a mettermi dentro una serie di insegnamenti eccezionali. Unici".

Nel progetto Pertamina-Vr46, dicono che Uccio c’ha messo tutta la sua vita: è vero?

"Sono, siamo arrivati al progetto Vr46 in MotoGp dopo aver iniziato nel 2013 in Moto3 quando abbiamo fatto squadra nel team Sky. Poi è arrivata la Moto2 e infine la MotoGp. E’ un percorso che mi ha esaltato e che vivo tutto d’un fiato da sempre. Sì, dodavvero tutto me stesso al team, alla squadra, ai nostri sono e alle nostreambizioni. Ed è fantastico".