"L’aria di casa e...l’asino di Vale: qui è unico"

'Uccio' Salucci, team manager del team VR46, e il suo legame speciale con Misano: "Una volta vivevo l'attesa in apnea, ora provo felicità"

E’ complicato selezionare una cartolina, una sola, fra le mille, forse anche di più, che Uccio Salucci, numero uno del team Pertamina-Vr46, uomo di fiducia, amico da sempre, anzi, diciamo pure… fratello di Valentino Rossi, custodisce nel suo album dei ricordi di Misano. Poi, dopo un sorriso, una raffica di aneddoti-ricordi, eccola l’immagine che Uccio rivede ogni volta che si riaccende il semaforo verde diMisano.

Ok, e siamo molto curiosi.

"Mi sa che è quel weekend in cui Rossi decise di correre con l’asino disegnato sul casco. Ricordo che arrivavamo dopo la caduta e il ritiro, a Indianapolis. Vale mi disse che avrebbe riletto quell’episodio, come un errore, una bocciatura da… asino. Io ero molto titubante e gli dissi: presentarsi a Misano con un asino a rappresentarci è come darci la zappa sui piedi. Ma… nulla. Lui volle fare così e io vissi quella gara con una grande ansia. Poi le cose andarono bene, ci fu il podio e il weekend finì con una grande festa. Sì, anche grazie a quell’asino disegnato sul casco".

Uccio, il fascino di Misano di oggi è identico a quello del passato, degli anni di Rossi, oppure le cose sono un po’ cambiate?

"Primo: la gara su questa pista, per me, come per praticamente tutti i ragazzi del team e ovviamente per Vale, è esattamente la gara di casa. Siamo a casa. Nel vero senso della parola, visto che tutti abitiamo al massimo a cinque chilometri di distanza dal circuito. Secondo: forse, anzi, sicuramente, sono cambiato più... io che non l’attenzione attorno a questo weekend".

In che senso?

"Guardi una volta vivevo il fine settimana di Misano con una tensione altissima. Qui ci sono tutti, gli amici, i parenti, la famiglia e questo in passato mi faceva andare in apnea. Vivevo l’attesa come un qualcosa che avvolgeva, travolgeva. Ora sono cresciuto ed essere a Misano mi fa un effetto diverso. Più familiare, più bello perché qui tutto è bello, perché sei con la tua gente. Adesso Misano quasi mi…rilassa. Di sicuro mi fa sentire felice".

Andiamo in pista: i suoi piloti, Di Giannantonio e Morbidelli stanno firmando una stagione importante. In questo Gp lei li vorrebbe vedere dove?

"La mia prima risposta è un’altra: sono contento di loro e sono contento che con le nostre moto in giallo è, e sarà, come portare un po’ di… Valentino in pista, visto che il giallo è il colore di Rossi".

A proposito di Rossi: dunque lui è il suo datore di lavoro, come proprietario del team, giusto? Ma che capo è Valentino?

"E’ un capo grandissimo. Uno tosto. E sapete che mi succede spesso? Quasi mi trovo in difficoltà nel vivere questo nostro rapporto che è fatto di un’amicizia unica e infinita che però deve combaciare anche con le esigenze di lavoro. Lui è il capo, io ho tante idee. A volte è buffissimo quello che accade: magari abbiamo un confronto duro su qualcosa, c’è da discutere, poi… la sera siamo insieme a mangiare la pizza".

Sia sincero: è più esigente lei nel portare a termine le sue cose o lo è più Valentino nel chiederle di essere un buon team manager?

"Sono vere entrambe le cose. Io sono un perfezionista, uno instancabile e per crescere voglio sempre arrivare al limite. Vale è così anche lui. E’ un capo-amico. Mi piace da matti lavorare con lui e tutto quello che adesso mi da’ soddisfazione, mi porta a certi risultati lo rivedo nei 25 anni che ho vissuto con lui, seduto nel suo box, accanto a lui, a mettermi dentro una serie di insegnamenti eccezionali. Unici".

Nel progetto Pertamina-Vr46, dicono che Uccio c’ha messo tutta la sua vita: è vero?

"Sono, siamo arrivati al progetto Vr46 in MotoGp dopo aver iniziato nel 2013 in Moto3 quando abbiamo fatto squadra nel team Sky. Poi è arrivata la Moto2 e infine la MotoGp. E’ un percorso che mi ha esaltato e che vivo tutto d’un fiato da sempre. Sì, dodavvero tutto me stesso al team, alla squadra, ai nostri sono e alle nostreambizioni. Ed è fantastico".

