L’analisi degli avversari. Il Ravenna non si nasconde. Attesa per i derby romagnoli

A pochi giorni dal via del campionato 2025/26, in base alle analisi degli addetti ai lavori, il girone B di serie C si presenta con gerarchie più o meno delineate.

Prima fascia. In vetta c’è l’Arezzo di Bucchi: rosa confermata in gran parte, innesti di peso come Varela, De Col e Cianci e una solidità societaria che permette di guardare lontano. Alle spalle degli amaranto, Perugia, Vis Pesaro e Ascoli. Gli umbri, persi Seghetti e in attesa di chiudere colpi come Langella e La Mantia, hanno già inserito Tumbarello e Calapai, con le conferme di Montevago, Angella e Lewis. La Vis Pesaro di Stellone riparte dal gruppo storico Di Paola-Nicastro-Paganini-Pucciarelli, integrato da giovani e dall’ex Seravezza Camarlinghi. L’Ascoli, con la nuova proprietà Passeri, si affida agli arrivi di Guiebre, Ndoj, Oviszach e Rizzo. Tra sogno (nemmeno troppo) e realtà (consapevole) c’è il Ravenna, che ha operato con grande concretezza.

Seconda fascia. Campobasso, Torres, Juve Next Gen, Gubbio e Guidonia. I molisani di Zauri si sono rinforzati con Leonetti, Pierno, Brunet, Di Livio, Padula e il giovane talento Ravaglioli. La Torres di Pazienza ha rinnovato profondamente, salutando molti big e affidandosi a una difesa esperta e alla qualità di Mastinu e Giorico. La Juve Next Gen conferma Guerra, Faticanti e lancia giovani interessanti come Anghelé e Pugno. Il Gubbio di Di Carlo, dopo numerose partenze, ha puntato su under di prospettiva, ma conserva un tridente di spessore con Di Massimo, Spina e Tommasini. Il Guidonia, neopromosso, ha allestito un mix di esperienza (Bernardotto, Malomo) e prospetti promettenti.

Terza fascia. Le neopromosse Livorno, Samb, Forlì e Bra, insieme a Pianese, Pineto, Pontedera e Carpi. Il Livorno ha ingaggiato Antoni, Welbeck e il bomber Panattoni. La Samb punta sull’esperienza di Eusebi e Sbaffo e sulla spinta del ‘Riviera delle Palme’. Il Forlì ha inserito Rinaldini, Manuzzi e Saporetti. Il Bra, con Sorrentino dt, è in costruzione. La Pianese, ceduto Mignani, riparte da Ongaro. Il Pineto lavora per trattenere Bruzzaniti, mentre il Pontedera conferma la linea verde con Vona e Andolfi. Il Carpi ha cambiato guida tecnica (Cassani), puntando su Arcopinto e Forte. Caso a parte il Rimini, che non ha attraversato una estate semplice.