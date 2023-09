L’Academy dell’Angeluss Campionesse del futuro

di Riccardo Galli

C’è tanto rosa ai box e sulla pit lane del Gp di Misano. C’è quel rosa che racconta bene il lavoro dell’Angeluss team, come quello del Team Mta della Moto3 che sta vivendo un Mondiale tutto in prima fila.

Donne, ragazze, tutte in pista con l’obiettivo di recitare un ruolo da protagoniste: è questo, del resto, il lavoro dell’academy di Aurora Angelucci, guida di Angeluss e team manager dell’Mta. Fatica, ambizioni, coraggio, voglia di sognare: Aurora trasmette tutto questo alle sue ragazze, alle ragazze che hanno la passione dei motori, delle due ruote e che in questo week-end di Misano stanno vivendo un’esperienza che va oltre.

"Sette delle 11 ragazze che sono con me – racconta – hanno l’occasione di trascorrere i giorni del Gp di Misano come ‘invitati’ speciali dell’area box, del paddock, di tutto quello, insomma, che un giorno dovrebbe e potrà essere il loro mondo. E’ l’occasione per vedere da vicino e toccare con mano come si lavora, prepara e ‘combatte’ in un week-end del Mondiale".

Le ragazze dell’academy di Aurora saranno (ma non solo lì, ovviamente) al fianco di chi già prepara moto e le manda in pista con team Mta in Moto3, quel team tutto al femminile che Angelucci guida in forma diretta da questo 2023 ma che già da un paio di stagioni ha messo le ragazze al centro del progetto.

"Ci sono ragazze pilota ma anche meccanici, addetti alle gomme, alla telemetria. Un mondo tutto al femminile – riprende Aurora –. Sono contenta del nostro lavoro e voglio essere sincera, i risultati che stiamo ottenendo vanno al di sopra di quelle che erano le aspettative".

Il Mondiale come ‘vetrina’ clou, come mondo da esplorare e da mettere nel mirino dei sogni del domani, tutto questo mentre le ragazze dell’academy stanno portando a casa risultati importanti in tutte le competizioni a cui partecipano. "Facciamo il Campionato Italiano, ovvero il Civ – riprende –, come il MiniCiv, il campionato MiniMoto, lo Junior e via dicendo e vinciamo tanto (10 primi posti e 25 podii ndr). Davvero tanto. Senza trascurare il fatto che corriamo in gare dove i nostri avversari sono ragazzi e molto competitivi".

Aurora sorride e va sulla pit lane della Moto3. Parte il Gp di Misano… "Come trascorro le mie giornate fra una tappa del Mondiale e l’altra? – sorride e conclude –. Sempre in pista, per le gare delle altre categorie. Faticoso? Io direi più che altro bello". Sì, proprio come in un sogno.