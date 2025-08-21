La stagione Ravenna, la C non fa paura

Dopo quattro anni di assenza, il Ravenna è pronto a riaffacciarsi in serie C. Dopodomani, al Benelli (calcio d’inizio alle 21) i giallorossi debutteranno contro il Campobasso, primo avversario di un campionato che si preannuncia intenso e selettivo. Il ritorno tra i professionisti è il frutto di una stagione memorabile: secondo posto in Serie D, trionfo nei playoff e vittoria della Coppa Italia di categoria, risultato decisivo per il ripescaggio estivo, determinato dall’esclusione del Brescia. La scorsa annata ha certificato la compattezza e la mentalità vincente della squadra acquisite con l’arrivo in corso d’opera di mister Marco Marchionni. Ora, il salto di categoria richiede un organico più qualitativo, e il mercato estivo ha portato rinforzi mirati in ogni reparto.

In attacco spiccano Spini, Motti, 19 reti con il Tau, e Luciani, bomber da 12 gol a Messina. Velocità e imprevedibilità con lo sgusciante Di Marco, completato da Da Pozzo. A centrocampo Tenkorang, l’ex aretino Solini e l’eclettico Corsinelli garantiranno duttilità e corsa. Il colpo più atteso è in difesa dove, oltra al portiere Anacoura e ai centrali Scaringi, Bianconi e Solini, c’è Donati, ex Monza, che porta esperienza, ordine e leadership, sempre in attesa del miglior Okaka. Un innesto prezioso, quello di Donati, per contenere reparti offensivi di ben altra caratura rispetto alla D. La società ha fissato come obiettivo prioritario la salvezza anticipata, ma la squadra, così com’è stata assemblata ‘vale’ sicuramente qualcosa di più.

Una volta consolidata la permanenza, l’orizzonte potrà spingersi verso la zona playoff. Per riuscirci, serviranno partenza brillante, identità tattica solida e la capacità di gestire i momenti difficili, soprattutto nelle trasferte più impegnative. Fondamentale sarà il rapporto con la piazza. Il calore dei tifosi, già visibile durante il ritiro e nelle prime amichevoli, può trasformare il Benelli in un fattore concreto. Sarà necessario saper gestire la pressione, lavorare sulle singole partite e mantenere alta la tensione anche nelle trasferte difficili. Sabato contro il Campobasso, il primo responso: non una sentenza, ma la prima tappa di un percorso che richiederà costanza. Ravenna parte con la voglia di onorare la maglia, con il pragmatismo di chi sa che la C non perdona distrazioni, e con la speranza di trasformare il ritorno tra i professionisti in un progetto solido e duraturo, come del resto è stato sempre dichiarato dalla proprietà. La parola d’ordine resta dunque lavoro, pazienza e crescita. L’attesa è finita: parte una nuova avventura, con il giallorosso di nuovo protagonista nel calcio professionistico.