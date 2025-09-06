La Rossa della rivoluzione sul circuito-mito

Forse solo un signore che di cognome fa Barilla poteva far…rinascere una macchina da sogno nata a tavola.

Perché questa è la storia della Ferrari 312 B, che oggi torna in pista a Monza. La vettura sarà guidata da Jackie Ickx, l’asso belga che con la monoposto creata dal geniale Mauro Forghieri vinse tre Gran Premi.

Soprattutto, la 312 B trionfò nel Gran Premio d’Italia del 1970. Al volante c’era Clay Regazzoni, il driver ticinese.

Bambino. All’epoca Paolo Barilla, oggi vicepresidente della multinazionale della pasta, era un monello.

"Ero innamorato di quella Rossa – racconta Barilla –. Mio padre, che era amico del Drake, mi regalò il volante di Ickx! Forse è nata li la passione che mi ha spinto a fare il pilota. E poi…". Poi, dopo aver corso in F1 con la Minardi e vinto una 24 Ore di Le Mans, da adulto Paolo ha scoperto che in America era stato rintracciato un modello della gloriosa 312 B.

"L’ho cercata, l’ho comprata, l’ho fatta restaurare da chi l’aveva creata, Mauro Forghieri. E ho realizzato un sogno, portandola a gareggiare nel Gp delle auto storiche a Montecarlo…". La stessa vettura oggi girerà a Monza.

Nata a tavola. La 312 B nasce all’alba degli anni Settanta. Si respira nell’aria il fermento del Sessantotto: la contestazione giovanile, la rivoluzione dei costumi, l’immaginazione al potere. E’ in questa atmosfera che un giovane ingegnere decide di progettare un’auto da corsa. Ovviamente rivoluzionaria. E l’ingegnere si chiama Mauro Forghieri e non ha nemmeno quarant’anni. E’ così innamorato della sua idea che, racconterà, si porta il lavoro a casa: quando esce dalla fabbrica, a tavola davanti ad un piatto di pasta continua a disegnare schizzi, tracciare linee, immaginare il futuro.

La macchina che nasce letteralmente tra un maccherone e un fusillo è una vettura dí Formula Uno. Sarà spinta da un motore a dodici cilindri contrapposti e avrà il baricentro basso. Mauro ha davvero portato l’immaginazione al potere. Ma per andare avanti ha bisogno dell’ok del suo burbero capo azienda. Il giovane ingegnere conosce le debolezze del boss: lui si chiama Enzo Ferrari e non direbbe mai no ad un invito conviviale. Così i due si incontrano al ristorante e Mauro, tra un rigatone e l’altro, illustra la sua idea al datore di lavoro. Avuto l’okay di Enzo, a Mauro tocca il compito di convincere della bontà del progetto chi la macchina rivoluzionaria dovrà fisicamente portarla in pista.

Jackie Ickx è un talento al volante. Viene dal Belgio ma ha imparato ad amare l’Italia. E la 312 B che fa scattare un click soprattutto tra i giovanissimi dell’epoca, che si identificano nel ruggito di quella Ferrari. Si riconoscono nell’idea di velocità, nella volontà di cambiamento espressa da quella che non è soltanto una automobile. Oggi, 55 anni dopo, grazie a Paolo Barilla, in nome di quel…volante, Jackie Ickx rivivrà quelle emozioni.

La storia. Infine, ecco come la casa di Maranello descrive il gioiello: "La 312 B inaugura la serie dei propulsori 12 cilindri boxer, come indicato dalla B della sigla. La macchina si dimostra sempre più competitiva con il procedere della stagione. Sono quattro i successi ottenuti dai piloti del Cavallino: tre con Ickx (Austria, Canada e Messico) ed uno con Regazzoni (Italia).

Il motore a cilindri orizzontali e contrapposti presenta il vantaggio di abbassare il baricentro della vettura, ed essendo completamente nuovo è anche più compatto e leggero a tutto vantaggio delle prestazioni. Questo tipo di motore durerà a lungo con successive evoluzioni, riportando la Ferrari al successo…".

Chissà che la 312 B non porti fortuna a Hamilton e Leclerc…