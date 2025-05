La ricetta di Palladino : "Innovare e formare per essere competitivi"

Gran Premio di Formula 1 ed Imola, una sinergia che va ben oltre l’aspetto sportivo e agonistico.

"Per il nostro territorio, per le imprese e per il tessuto economico della Motor Valley, l’appuntamento con la Formula 1 è molto di più – spiega Luca Palladino, presidente di Cna Imola –. E’ un acceleratore di opportunità, un volano di sviluppo che attraversa l’intera filiera: dal turismo al commercio, dall’artigianato alla tecnologia d’avanguardia. Ogni edizione porta visibilità internazionale, apre mercati e rafforza le relazioni industriali". Con una certezza: "Imola e la Motor Valley sono tra le espressioni più alte del Made in Italy – continua Palladino –. Non solo per il peso della tradizione ma per la capacità concreta di innovare, di fare impresa, di formare competenze che ci rendono competitivi a livello globale".

Con un’onda lunga di benefici: "Un indotto economico che supera abbondantemente i 200 milioni di euro con una scia di opportunità di business, progetti di sviluppo e reti di collaborazione che fanno crescere il nostro territorio e le sue imprese – riflette Palladino –. L’ipotesi di vedere Imola uscire dal calendario del mondiale di Formula 1 dopo il 2025? Non può lasciarci indifferenti. La perdita di un asset come questo rappresenterebbe un danno economico e di immagine che non possiamo permetterci".

Intenti coesi per allontanare lo spettro di un secondo addio dopo quello, amarissimo, del 2006: "Riconosciamo l’impegno che le istituzioni locali e la Regione Emilia-Romagna stanno profondendo per difendere la permanenza del Gran Premio in città – è sicuro il presidente di Cna Imola –. Un lavoro importante che ha già messo sul tavolo ragioni solide e ben fondate. Ci auguriamo, fin d’ora, che questo sforzo trovi riscontro a livello nazionale".

Insomma, per il presidente di Cna Imola, "è necessario che il Governo colga l’opportunità, con adeguati investimenti, di blindare un evento che rappresenta un interesse strategico per l’intero territorio. E Formula One Group deve riconoscere il valore unico di Imola e della Motor Valley nel contesto del mondiale".

Una partita dalla grande valenza: "Riguarda l’intero sistema economico ed è interesse di tutti remare dalla stessa parte – conclude Palladino –. Cna è pronta a fare la sua parte. Imola ha tutte le carte in regola e merita di restare ai vertici di questa Formula 1".