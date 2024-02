La Red Bull riparte da dove si era fermata. Horner assolto, Max ha la squadra dei record

Tanto rumore per nulla. Chris Horner resta al timone della Red Bull, il super team che sta dominando la F1 post moderna con Max Verstappen al volante.

Ieri, proprio alla vigilia delle prime prove del Gran Premio del Bahrain, la scuderia austriaca ha diffuso un comunicato. Per dire che gli esiti della indagine interna su presunti "comportamenti inappropriati" tenuti dal manager nei confronti di una dipendente hanno portato alla sua assoluzione.

Se dietro le quinte era in corso una guerra di potere tra le due anime della multinazionale (una thailandese, una austriaca), Horner l’ha vinta. Red Bull ha anche precisato che, considerata la delicatezza della vicenda, eviterà qualunque commento pubblico. E Horner farà altrettanto. Ovviamente non possono escludersi strascichi legali. Ma, almeno nell’immediato, la partita è chiusa.

In volo. Che le cose si stessero mettendo bene per il manager britannico, sposato con la cantante Geri Halliwell, già componente delle Spice Girls, lo si era intuito ieri mattina, quando dall’Inghilterra si era diffusa la notizia che Horner era regolarmente salito sull’aereo per il Bahrain. Fosse stato a lui sfavorevole l’esito della investigazione, beh, sarebbe rimasto a casa…

Gli stracci. Di sicuro in casa Red Bull, ma anche fuori, in queste settimane erano volati gli stracci. La federazione internazionale e la società che gestisce il business dei Gp avevano voluto ricordare che la F1 difende i valori di inclusione, integrazione, parità di genere. E la Ford, che dal 2026 dovrebbe diventare partner dei Bibitari per i motori, aveva invocato massima trasparenza. Identiche sollecitazioni erano venute dai manager di Mercedes e McLaren…

E Max…Adesso sembrerebbe tutto archiviato. Compresi i sospetti sulle origini dell’accusa contro Horner: trapelati sui media olandesi. E chi è l’orgoglio dell’Olanda intera, insieme al ciclista Van der Poel?

Max Verstappen, precisamente. In mezzo al caos figlio delle indiscrezioni, il tre volte campione del mondo ha scelto il silenzio. Anche ieri, prima del comunicato, l’iridati aveva optato per il basso profilo: "Non sono autorizzato a parlare del caso, spero soltanto che tutto si risolva al più presto".

In pista. Adesso Verstappen e Horner partono assieme a caccia del quarto titolo consecutivo. Il manager ne ha vinti in tutto sette: ai tre dell’olandese vanno aggiunti i quattro di Vettel (2010-2013). Da sempre leader dei Bibitari, il marito della Spice Girl ha festeggiato il successo in 113 Gran Premi.

A quanto pare non ha finito.