La promessa di Panieri: "Sarà un’edizione speciale . E lavoriamo per il futuro"

"Il Gran premio a Imola è qualcosa di unico. Non è solo una gara: è un’esperienza immersiva che unisce storia, passione e innovazione". Ne è convinto il sindaco Marco Panieri, alla sua quinta gara di Formula 1 con la fascia tricolore. "Siamo orgogliosi e onorati di ospitare ancora una volta un evento che proietta Imola, l’Emilia-Romagna e l’Italia intera in una vetrina internazionale all’insegna delle eccellenze del Made in Italy– le parole del primo cittadino –. Dalla Motor Valley al food, dalla musica alla moda, fino alla ricerca tecnologica e all’innovazione: in questi giorni tutto il nostro territorio è coinvolto e pronto a mostrare il meglio di sé".

Capitolo presenze: dopo due edizioni del Gp a porte chiuse, nel 2022 l’asticella si fermò a 130mila. E l’anno successivo, prima che l’alluvione rovinò tutto, si era già a 180mila. Lo scorso anno si oltrepassò il muro dei 200mila tifosi in tre giorni; e in questo 2025 gli organizzatori si augurano di fare ancora meglio.

"La vendita dei biglietti sta andando benissimo e siamo fiduciosi di superare i numeri del 2024 – le parole del sindaco Panieri –. Imola c’è, è protagonista e vuole restare nel futuro della Formula 1. Siamo pronti ad un nuovo straordinario spettacolo, questa volta fra le altre novità con la presenza di un pilota bolognese come Kimi Antonelli. Imola è pronta a vivere e far vivere un’esperienza unica al mondo. Il Gran premio non è solo una competizione sportiva, è un’occasione anche diplomatica, culturale ed economica per mostrare il volto più autentico e accogliente della nostra città e della nostra terra".

Altro punto caratterizzante della gara di quest’anno sarà un centro storico mai così ricco di iniziative.

"Trasformiamo la città in una vera Fan City, con un programma diffuso in tutto il centro storico tra eventi, iniziative, momenti di intrattenimento per ogni età, durante tutte le giornate e le serate del weekend – prosegue il sindaco Panieri –. Vogliamo valorizzare ciò che rende Imola davvero speciale: la vicinanza tra l’Autodromo e il centro storico, la capacità di mettere insieme motori, cultura, storia, sapori ed emozioni all’insegna del Made in Italy, della Motor Valley e dei valori che fanno grande la nostra terra. È un progetto che nasce, dopo il percorso degli anni scorsi, da una visione condivisa, costruita insieme a tante realtà del territorio, con l’obiettivo di offrire ai tifosi, agli imolesi e a chi arriverà da ogni parte del mondo un’accoglienza e un’esperienza, a 360 gradi e per tutto l’arco del giorno, che sia all’altezza della passione che la Formula 1 sa generare. Ringrazio quanti si sono messi e si metteranno in gioco. L’edizione 2025 per la città sarà davvero differente rispetto alle altre e come territorio siamo pronti a dare il nostro contributo".

Dal momento che tutto questo rischia seriamente di sparire (almeno per qualche tempo), inevitabile parlare di rinnovo del contratto con la Formula 1 in scadenza quest’anno. "Stiamo lavorando in maniera molto forte e con grande certezza da questo punto di vista, insieme alla Regione e agli altri interlocutori – assicura il primo cittadino –. Monza? La competizione è con gli altri Paesi, qui c’è un grande gioco di squadra".