La nuova grande pagina del rugby fiorentino parte dalle certezze della scorsa stagione

L’anno zero dell’Unione Rugby Firenze affonda in realtà le proprie radici in un passato, recente e lontano, che offre ampie garanzie sotto il profilo sportivo e che fornisce solide basi da cui partire per costruire un futuro all’altezza di aspettative e ambizioni. Le due squadre che sono andate a fondersi nel nuovo progetto, il Rugby Firenze 1931 e il Florentia Rugby, vengono infatti da una stagione di alto livello in Serie B e se è vero che l’unione fa la forza, allora le premesse per affrontare il campionato di Serie A con delle solide basi sembrano esserci tutte. Nell’anno del suo decimo anniversario, il Florentia di Luigi Ferraro è stato protagonista di un campionato strepitoso, chiuso al secondo posto alle spalle del Viadana dopo un duello andato avanti per tutta la stagione. Con uno score finale di 17 vittorie, un pareggio e due sole sconfitte, resta comunque entusiasmante la cavalcata del Florentia, che alla fine è stato premiato con una promozione sfuggita sul campo, ma comunque meritata grazie al ripescaggio come miglior seconda dopo la mancata iscrizione di alcune squadre. Un titolo sportivo che ha costituito una preziosa dote per far sì che l’avventura dell’Unione Rugby Firenze parta dal gradino della Serie A e che ha riempito d’orgoglio il coach Ferraro, che ha visto compiersi un percorso partito da lontano: «Ci tengo a ringraziare tutti i ragazzi che in questi miei sei anni come allenatore biancoviola hanno dato anima e corpo per raggiungere la promozione in Serie A». Anche l’ottimo quarto posto finale ottenuto dal Rugby Firenze 1931 ha un peso specifico enorme ed è stato il giusto premio per una società capace di rialzarsi dal fallimento dell’esperienza I Medicei, ripartendo con grande dignità dalla Serie C, per tornare rapidamente nelle posizioni che per blasone e tradizione le spettano. Il piazzamento in classifica ottenuto a fine stagione è il frutto delle 12 vittorie ottenute in campionato da un collettivo solido, capace di trovare una continuità di prestazioni portata avanti per l’intera stagione. A mettersi particolarmente in evidenza, i giovani di valore già protagonisti della promozione in Serie B, che si sono confermati, e i tanti esordienti, che con grande umiltà si sono messi a disposizione della squadra, trovando sponda nei più esperti e contribuendo a mantenere la rotta nei momenti di difficoltà. Uno spirito di squadra forgiato dall’head coach Peppe Sorrentino, pienamente soddisfatto della stagione dei suoi ragazzi, cui ha inculcato l’importanza del lavoro e del mantenere fisso l’obiettivo di continuare a crescere e raggiungere risultati sempre più significativi. Queste le significative premesse con le quali si apre una nuova pagina del rugby fiorentino, che riparte con un derby in meno, ma con la certezza di una nuova aggregante realtà e la fondata convinzione di potersela giocare con tutti e di meritarsi la permanenza in Serie A.