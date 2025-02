La musica delle due ruote. Marchi fa ballare tutti: "Questione di Motivation»

Al Mugello non si dorme. È la regola non scritta che si tramanda da Gp a Gp. Ma "davvero è proprio così. Al festival che organizzano nel circuito, nei giorni della gara, arrivano tutti, anche con le motoseghe per fare festa e il loro rumore a volte copre pure le casse". Cristian Marchi è il dj che anima quei giorni di festa. Lo farà anche quest’anno, appuntamento il 21 giugno in un "ambiente unico, una roba selvaggia nel senso buono del termine". Mantovano, artista e produttore tra i più apprezzati a livello internazionale (suoi, tra gli altri successi, i remix di “The Kolors - ITALODISCO” e “Fred De Palma - Passione” oltre che la cover di Lucio Battisti “Con il Nastro Rosa“), “smanetta“ alla consolle da quando aveva 14 anni. È da lì che la musica ha iniziato a prendere il sopravvento sull’altra sua passione, quella per i motori.

Eppure ce l’ha nel sangue...

"In un certo senso sono figlio d’arte. Papà, da meccanico d’auto, condivideva con me la passione per le due e quattro ruote. A 6 anni ho cominciato con el minimoto, da cross. Poi, però, papà si è fatto male proprio su una moto da cross, allora ho ripiegato sul trial. Poi lentamente mi sono concentrato sulla musica, fino a quando, recentemente, mi sono regalato e ho personalizzato una Bmw K 100 stile cafè racer e una muscolosa GS con una livrea da Parigi-Dakar. Purtroppo, però, sono sempre in tour e mi piangeva il cuore lasciarle ferme in box sotto un telo, per questo ho preferito, mio malgrado, svenderle. Lasciando andare, comunque, un pezzo di me".

Si accontenta di vivere l’adrenalina della moto in un altro modo?

"Beh, sono amico di Marco Melandri, che condivide con me l’amore per la consolle e le moto. E ho anche suonato per Tony Cairoli, a Mantova, per la sua ultima gara. Nel Motomondiale di oggi ovviamente tifo Italia, Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi. E Ducati e Aprilia".

Comunque nella sua musica la componente “motori“ e velocità è sempre presente.

"Direi proprio di sì. A cominciare da “Fast Cars & Superstars“ per finire al singolo che uscirà proprio oggi, “Motivation“, con la voce di Reverend Haus. Nel video ci sono le nicchie a cui mi sono ispirato, i motori, l’Nba, il fitness, i festival, il luxury. È un inno alla vita, perfetto per dare la giusta carica con cui affrontare le sfide della giornata. Volevo una traccia che servisse a dare la sveglia e aiutasse le persone a tornare a viaggiare ad alte frequenze".

Una power unit con bassi potenti?

"Questo è un singolo per far scatenare la pista. Da ballo e, perché no, anche da MotoGp".