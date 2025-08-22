La griglia del campionato. Napoli in pole position. Bologna l’outsider. Pioli è una garanzia

di Leo

Turrini

Prima di mettere in fila, come da personalissima tradizione!, le venti scuderie, pardon, squadre iscritte alla nuova serie A, beh, permettetemi di formulare un auspicio buono per tutti i tifosi. Speriamo, a primavera 2026 inoltrata, di doverci preoccupare della salute degli Azzurri. Vorrebbe dire che la Nazionale è pronta per tornare a disputare un Mondiale… E adesso, avanti come da copione.

In pole position ci sta di diritto il Napoli, fresco di uno scudetto che ha avvicinato Antonio Conte a San Gennaro. Il gruppo è stato rafforzato, un bis tricolore è nell’ordine delle cose. In prima fila accanto ai partenopei ci metto il Milan. Che ha un grande vantaggio, già apprezzato da Conte: niente impegni in Europa. Inoltre Allegri, cavallo di ritorno in panchina, ha una voglia tremenda di smentire chi lo ha sistemato sul carrello dei bolliti.

In seconda fila vedo la Juve e un filo più indietro l’Inter. Mi spiego: perdere tutto dopo aver sognato di prendere tutto fa male all’anima. La Beneamata è in quella situazione lì: Mazzola, Corso e Facchetti nel 1967 crollarono con il mago Herrera in una settimana e fino al 1971 non alzarono un trofeo. Inoltre Chivu è una incognita, ma magari stavolta la reazione di Lautaro e compagni sarà diversa. Quanto alla Vecchia Signora, o tanto bene o tanto male: una Juve senza scudetto per il sesto anno di fila sarebbe qualcosa di epocale, persino dopo il 2006 di Calciopoli già nel 2012 il titolo fu di nuovo bianconero.

In terza fila il Bologna e la Lazio. In Emilia il prode Italiano ha già alzato la Coppa Italia e ora scommette su veterani come Immobile e Bernardeschi. Potrebbe funzionare. La Lazio invece è un’opzione intrigante: Sarri è un maestro di calcio ed è pronto a ribellarsi alla pensione.

In quarta fila la Fiorentina e il Como. La Viola si affida a Pioli, uno che dalla panca lo scudetto l’ha vinto, e affianca a Kean, forse il miglior attaccante della serie A, l’usato sicuro di Dzeko. I lariani invece sono un mio pallino: club ricchissimo, che si è permesso di negare Fabregas all’Inter.

In quinta tutto Gasp: i suoi orfani a Bergamo, dove l’Atalanta riparte da uno Juric reduce dai fallimenti di Roma e Southampton. Scelta coraggiosa, così come è audace pure il citato Gasperini, che nell’Urbe dovrà confrontarsi con un ambiente lontanissimo dalle sue abitudini.

In sesta fila vedo il Genoa e il Torino. In Liguria Vieira ha già fatto bene e può fare meglio. Il Toro poi prima o poi dovrà uscire dall’anonimato, che è il tormento di un imprenditore rampante come Cairo.

In settima fila il neopromosso Sassuolo: il dg Carnevali probabilmente è il miglior manager della categoria, insieme all’interista Marotta. Il suo club dovrebbe stare un gradino sopra la bolgia salvezza, insieme all’Udinese.

Poi il mischione anti retrocessione, con Pisa, Cremonese, Cagliari, Parma, Lecce e Verona.

S’intende, amico lettore, che nessuna di queste profezie si avvererà. Perché proprio qui sta il bello dei pronostici: chi li fa, si espone volontariamente al rischio della figuraccia.

Basta saperlo, eh.