La festa nello spettacolo. Piada, dance e Sangiovese. Il benvenuto della Riviera

La "terra dei motori" è pronta ad accogliere il popolo delle due ruote che tradizionalmente accompagna il Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. La festa del Misano World Circuit coinvolgerà l’intero territorio, dal Monte Titano alla sabbia della spiaggia, con un ricco programma di eventi.

"È uno degli aspetti che caratterizza il nostro appuntamento e che viene apprezzato maggiormente - commentano i promotori Repubblica di San Marino, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e Misano World Circuit –, quello di vedere tutte le Amministrazioni impegnate nel proporre eventi che trasmettano il clima di festa e la passione per i motori che fa parte del nostro DNA non solo al pubblico del Gran Premio, ma anche ai tanti turisti presenti sul territorio. Un clima che contribuisce ad amplificare gli effetti economici dell’evento che, ricordiamo, nel 2024 ha riversato sul territorio di oltre 85 milioni di euro".

Gli eventi collaterali che completano l’offerta del Gran Premio sono racchiusi nel palinsesto di The Riders’ Land Experience. Agli appuntamenti a cura delle amministrazioni si intrecciano quelli proposti da Red Bull, per il terzo anno title sponsor di questo Motogp.

Quando si parla di accoglienza in Romagna la tavola ha un ruolo centrale e la giornata di oggi non fa eccezione. Da mezzogiorno a mezzanotte in piazza Don Minzoni a Coriano ci sarà ’La Sbaraccata al Sangiovese’: una lunga giornata a base di musica, piadina romagnola e assaggio di vino Sangiovese.

Sempre oggi al Misano World Circuit, nella Fan Zone allestita nell’area Misanino, dalle 18 prenderà il via l’atteso Dj Set organizzato da Red Bull in collaborazione con Nameless che vedrà come special guest il dj e produttore musicale Afrojack (ingresso gratuito previa registrazione su Ciaotickets).

La musica sarà protagonista nella Fan Zone anche domenica, dalle 16 alle 20, con il Dj Set Red Bull Summer Vibes, in aggiunta all’offerta presente nell’area in queste giornate con campi da basket 3X3, green volley, teqball, porta di calcio a cinque e area chill dove ci si potrà distendere su un manto di erba artificiale.