La curva dell’emozione. Ducati, tifosi alla prova. Marc vuole sentirsi a casa

Tutto un mondo in rosso. Come al solito, come sempre. Rosso Ducati, sia chiaro, che nel caso specifico, ovvero l’edizione 2025 del Gp di Misano vivrà una giornata, anzi weekend, fra la festa e una sensazione a suo modo surreale.

Tutta colpa (si fa per dire) della stagione da sballo di Marquez. Sì, proprio lui, quello che era sempre stato il rivale da battere, il ’nemico’ da mettere nel mirino e che oggi invece indossa e sta portando alla vittoria il Rosso. Il Rosso, appunto, della Ducati.

Situata nella Tribuna C, in corrispondenza della spettacolare curva del Carro, la Tribuna Ducati offre una vista privilegiata su uno dei tratti più emozionanti del circuito. È completamente coperta e dotata di maxischermo.

Sarà qui che il popolo delle Rosse applaudirà e farà festa per e con Marquez. Certo, senza dimenticare Bagnaia, che nei panni di Nuvola... Rossa ha fatto sognare (e tornerà a farlo), la curva Ducati, che in questa occasione dovrà spartire l’affetto dei ducatisti con Marc.

Per chi ha acquistato il biglietto per la Tribuna Ducati una serie di servizi esclusivi: accesso libero durante tutto il weekend, parcheggio riservato per moto e auto, spogliatoio per cambiarsi comodamente, guardaroba per l’abbigliamento tecnico e la consegna del “Kit del Tifoso”, ricco di gadget per sostenere i piloti Ducati con ancora più energia.

Dunque la curva in Rosso di Misano è davvero pronta per una giornata che potrebbe scrivere una pagina storica della MotoGp e per Ducati.

Sì, fa davvero uno strano effetto (anche se la prova generale era già stata fatta un anno fa con Marquez in sella a una Desmo, quella del team Gresini, e quindi già pilota Ducati) vedere che il Rosso di Misano si alzerà in piedi per salutare, applaudire e festeggiare nella direzione di quel pilota che appena qualche stagione fa aveva portato a casa anche fischi per il suo essere campione. Campione irriverente. E... contro tutto e contro tutti.

Tutto dimenticato e tutto ormai da rileggere solo nei libri di storia. Il presente dice altro. Dice che Marc sotto la tribuna Ducati potrà e dovrà sentirsi come a casa.