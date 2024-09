La curva della leggenda. Alla Quercia la differenza. Vince chi frena meglio

C’è un Gp di Misano che bisognerebbe rivedere. E che comunque occupa uno spazio importante nella storia della pista romagnola.

E’ il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini del 2018, passato alla storia per il trionfo dei piloti italiani, capaci di far risuonare l’inno di Mameli per tutte le gare. Ad aprire la serie fu Lorenzo Dalla Porta, impostosi con 58 millesimi di vantaggio su Jorge Martin in Moto3. Più agevole la vittoria di Francesco Bagnaia in Moto2: oltre 3 secondi di margine su Miguel Oliveira.

Completò il tutto Andrea Dovizioso, aggiudicandosi la gara della MotoGP con un vantaggio di 2,8 secondi. Tutti e tre i vincitori impiegarono quel giorno pinze Brembo.

E’ proprio dalle analisi tecniche di Brembo che si va a scoprire uno dei segreti della pista. Sicuramente uno dei punti più spettacolari del tracciato. La curva più dura del Misano World Circuit Marco Simoncelli per l’impianto frenante è la numero 8, conosciuta come Quercia: le MotoGp passano da 288 km/h a 73 km/h in 4,6 secondi in cui percorrono 213 metri grazie al carico di 6,3 kg sulla leva del freno. La decelerazione è di 1,5 g e la pressione del liquido freno tocca i 13,5 bar. Il fluido freni Brembo HTC64, in uso in MotoGp, è invece contraddistinto da altissima resistenza alle alte temperature ambientali. Il suo punto di ebollizione a secco è addirittura di 335°C.

Quindi, ecco un’altra curiosità da rileggere quando la MotoGp fa tappa al ’Simoncelli’.

Spesso nella titolazione delle competizioni motoristiche non viene rispettata la geografia del luogo che le ospitano. Celebre è il caso del GP di San Marino che non si è mai corso nella piccola repubblica sovrastata dal Monte Titano. Il GP di San Marino (si parla della Formula Uno) si è corso 26 volte dal 1981 al 2006 ma sempre ad Imola, in provincia di Bologna.

Ma anche il GP di San Marino motociclistico debuttò ad Imola nel 1981, ma poi si trasferì al Mugello e iniziò l’alternanza tra le due piste. Dal 2007 però si corre sempre nella cornice di Misano Adriatico, a 30 km da San Marino.