La corsa di Mouhiidine. "Hamilton sulla Ferrari, per me è come un sogno»

Già a tre anni faceva karate. Poi c’è stata la kickboxing prima di far esplodere il suo talento nel pugilato. Ma quando non s’allenava, la domenica se ne stava sul divano insieme al papà, davanti alla televisione, "guardavamo le gare di Formula 1, erano gli anni di Michael Schumacher e delle grandi vittorie con la Ferrari". Aziz Abbes Mouhiidine aveva cinque-sei anni, ma quel ricordo lo custodisce con affetto. Punta di diamante della nazionale italiana di pugilato, classe ‘98, Aziz è vice campione del mondo nei pesi massimi, campione europeo in carica e oro ai Giochi del Mediterraneo 2019 e 2022. "Mi sono subito innamorato della Formula 1 – confessa –, anche se, purtroppo, a causa degli impegni sportivi sul ring non ho mai avuto la possibilità di andare a vedere un Gran premio dal vivo. Chissà se quest’anno avrò l’occasione di andare a Monza, sarebbe fantastico".

E poi "vogliamo parlare di Lewis Hamilton? L’anno prossimo sarà in Ferrari, era un po’ il sogno di tanti vedere un campione come lui sulla Rossa". Ecco, "un giorno mi piacerebbe poter diventare un grande campione come loro". Aziz ha le idee chiare. E una promessa da mantenere a suo papà: "Diventare il più forte di tutti".

Avevano un legame speciale Aziz e suo padre, arrivato in Italia dal Marocco con una borsa di studio per laurearsi ingegnere edile prima di conoscere quella che sarebbe diventata sua moglie e la mamma di Aziz. "Ad aprile ci saranno gli Europei in Serbia, sarà un evento per testare la forma in vista delle Olimpiadi di Parigi – la prospettiva di Aziz –. Ovviamente voglio difendere il titolo". La preparazione è molto accurata, anche nel piatto, perché "non possiamo sgarrare nemmeno nel peso". Un regime rigoroso. Nessuna distrazione.

Nemmeno “motoristica“. "Me lo ripete sempre il mio allenatore, con le auto mi posso divertire soltanto al computer – ci scherza su Aziz –. Lì sì che gioco molto. A casa, collegati al compuiter ho anche il volante e la pedaliera. Adesso sto aspettando che esca la nuova versione del gioco ufficiale della Formula 1. E poi così alleno un po’ anche i muscoli delle braccia e, soprattutto, i riflessi. Quelli sono molto importanti, in pista come sul ring". Il suo sguardo è puntato su Parigi e su "un unico obiettivo: l’oro. E poi – confessa il campione azzurro delle Fiamme Oro – ho un altro sogno nel cassetto. Dopo l’oro olimpico, voglio conquistare tutte le cinture possibili della mia categoria".