Kimi tra ghiaia e speranze. Fiducia Wolff: "Imparerà». E Max: "Mi rivedo in lui»

E’ stato un altro venerdì difficile per Kimi Antonelli. Il Golden boy emiliano aveva chiuso la prima sessione libere in quinta posizione, un risultato molto incoraggiante. Ma nelle prove del pomeriggio è uscito di pista subito. In pratica un replay di quanto accaduto un anno fa, quando in veste di terzo pilota Mercedes il bolognese aveva perso il controllo della monoposto alla Parabolica. Ieri invece Kimi è finito nella ghiaia alla seconda di Lesmo. L’episodio ha sottratto ad Antonelli la possibilità di sperimentare la simulazione di Gran Premio. "Coraggio". Il ragazzo ci è rimasto male ma ha promesso di reagire. Toto Wolff continua a ribadire la fiducia della Mercedes: "Noi non abbiamo dubbi sulle qualità di Kimi, è velocissimo, sta imparando anche attraverso gli errori". Belle anche le parole che Max Verstappen ha avuto per l’italiano: "Mi rivedo molto in lui, sta provando le stesse sensazioni che provavo io alla sua età. Ha tutto per imporsi".

Il risultato. Di sicuro a Monza Antonelli deve fare risultato. La collisione in Olanda con Leclerc, per la quale si è pubblicamente scusato, gli ha negato punti preziosi. Oggi in qualifica Kimi ha come obiettivo l’ingresso in Top Ten, per poi cercare di vivere da protagonista il primo Gp d’Italia della sua carriera.

L’Aci. Al ragazzo che ha riportato il tricolore sulla griglia di partenza dei Gran Premi il circuito di Monza ha dedicato uno spazio esclusivo a lui dedicato all’interno dell’autodromo. E’ la Fanzone, un luogo con tanti cimeli, che ripercorre i suoi inizi e i suoi successi. "Antonelli – testimonia Aci , l’Automobil Club d’Italia – rappresenta per noi un orgoglio perché il suo percorso è iniziato proprio con il programma Aci Team Italia, pensato per scoprire, formare e accompagnare i piloti di domani". All’interno dello Fanzone sarà possibile ripercorre le prime esperienze al volante fino ai grandi eventi internazionali. Assieme al kart e alla la Tatuus T-318 che ha guidato in Formula 3, i tifosi possono apprezzare da vicino la Mercedes AMG GT3 EVO, con la quale vinse la tappa inaugurale del campionato Italiano Gran Turismo a Misano Adriatico nel 2023. E poi il casco, la tuta, le scarpette e i guanti da kart, nelle categorie minori e ora in questa sua prima stagione di F 1.

