Ormai confinata da anni in terre di mezzo che non le sarebbero proprie per storia e blasone, la Juve cerca l’ennesimo scatto verso il top. Che non può non essere rappresentato dallo scudetto e da un onorevole piazzamento in Champions.

Tudor rappresenta una scelta di continuità dopo la mancata rivoluzione Motta-Giuntoli: nell’ottica, poi, di abiurare un ’giochismo’ che dopo il decennio del dominio in A si è rivelato per la Signora una sterile chimera.

Non sarà facile risalire nelle gerarchie del campionato. La grane Vlahovic e Douglas Luiz hanno frenato un mercato che in ogni caso ha risentito pesantemente delle scelte di gestione passate. Quanti pensieri per il neo dg Damien Comolli: preso David a costo zero – gran colpo, su Joao Mario è invece presto per dire – i riscatti e le ’rate’ degli acquisti passati sono costati al club oltre 100 milioni in questa sessione. Sono serviti per Di Gregorio, Gonzalez, Kalulu, Kelly e Conceiçao, tutti giocatori che erano già in rosa nella passata stagione.

David e Kolo Muani – col francese di ritorno a Torino mentre andiamo in stampa – rappresentano in ogni caso un tandem di livello in avanti. Compito del tecnico sarà quello di riuscire a farli convivere tatticamente, posto che a Yildiz non si può rinunciare. Il turco è già chiamato a trascinare un gruppo in cerca d’autore.

Il rientro di Bremer in difesa dopo il grave infortunio non può che far ben sperare per una squadra che non può prescindere dalla solidità. Il problema, in ogni caso, resta quello del gol. L’attacco bianconero è stato il settimo nel campionato passato, sesto era stato quello dell’ultimo Allegri nel 2023-2024. Difficile che possa contribuire più di tanto Koopmeiners, che Tudor vede bene arretrato, in posizione di mediano. D’altra parte, un centrocampo numericamente limitato come quello della Signora non potrebbe reggere a tutti gli impegni di stagione. E certe risorse devi trovare all’interno, sperando nella svolta.